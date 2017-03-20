17:23, 20 Mart 2017 Pazartesi

DoÄŸu'da karla mÃ¼cadele sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde olumsuz hava koÅŸullarÄ± bazÄ± yerleÅŸim yerlerinde etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Van KarayollarÄ± 11. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± 111. Åžube ÅžefliÄŸi ekipleri, Van-BahÃ§esaray karayolundaki 2 bin 985 rakÄ±mlÄ± Karabet GeÃ§idi'nde kar ve tipiye raÄŸmen vatandaÅŸlarÄ±n yolda mahsur kalmamasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Ekip ÅŸefi AydÄ±n Zorlu, AA muhabirine, BahÃ§esaray ilÃ§esi yolunda 3 gÃ¼ndÃ¼r karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini ifade ederek "Karabet GeÃ§idi'nde yaklaÅŸÄ±k 3 metre kar var. Bu yÄ±l kÄ±ÅŸ Ã§etin geÃ§ti. Karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na devam ediyoruz. Arada Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸÃ¼yor. GeÃ§en gÃ¼n greyderimiz Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±." dedi.

Ä°ÅŸ makinesi operatÃ¶rÃ¼ Volkan Koltak da Ã§Ä±ÄŸ tehlikesine aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden gece gÃ¼ndÃ¼z karla mÃ¼cadeleyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini belirterek "Allah kÃ¶tÃ¼ bir kaza vermediÄŸi sÃ¼rece Ã§alÄ±ÅŸÄ±p yollarÄ±mÄ±zÄ± aÃ§acaÄŸÄ±z. BatÄ± illerinde millet denize girerken burada karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Gece gÃ¼ndÃ¼z demeden 4 ekiple Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan AydÄ±n Orhan ise taziye iÃ§in ilÃ§eye geldiklerini kaydederek "Fakat yol kapalÄ±. Van'a geri dÃ¶neceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

MUÅž'TA Ã‡IÄž DÃœÅžTÃœ

MuÅŸ'ta Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu 9 kÃ¶y ve 22 mezranÄ±n yolu kapandÄ±, 2 iÅŸ makinesi mahsur kaldÄ±. Kentte karla mÃ¼cadele ve Ä°l Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri kapanan yolu aÃ§Ä±p, iÅŸ makinelerine ulaÅŸmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.

Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yer yer 6 metreyi bulduÄŸu bÃ¶lgede iÅŸ makineleri ilerlemekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekince mahsur kalan iÅŸ makineleri iÃ§in AFAD'a ait kar motoru ve arazi tipi araÃ§lar devreye girdi.

Ä°l Ã–zel Ä°daresi Yol ve UlaÅŸÄ±m Hizmetleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ MehmetÅŸah ÅžentÃ¼rk, Cevizlidere kÃ¶yÃ¼nde Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu 2 iÅŸ makinesinin mahsur kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu sene kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ± Ã§ok aÄŸÄ±r geÃ§ti. KÃ¶y yolumuz Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu 2 gÃ¼ndÃ¼r ulaÅŸÄ±ma kapalÄ±. AFAD ekipleriyle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ekiplere ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ã‡Ä±ÄŸ ve tipiden dolayÄ± ekiplerimiz ilerlemekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekiyor. Åžu anda hava ÅŸartlarÄ± fazla mÃ¼sait deÄŸil. Mevcut ÅŸartlarda 2-3 gÃ¼ne kadar iÅŸ makinelerine ulaÅŸmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z."