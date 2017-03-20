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19:34, 20 Mart 2017 Pazartesi
Filistin
GÃ¼ncelleme: 17:45, 20 Mart 2017 Pazartesi

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Ä°srail'in Ä±rkÃ§Ä± uygulamalarÄ±nÄ± ispatlayan rapor
Ä°srail'in Ä±rkÃ§Ä± uygulamalarÄ±nÄ± ispatlayan rapor

BM Genel Sekreteri Guterres'in, Ä°srail'i Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§layan ESCWA raporunun geri Ã§ekilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± Gazze'de protesto edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Ä°srail'i Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§layan raporun geri Ã§ekilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± Gazze Åžeridi'nde protesto edildi.

Gazze kentindeki BM EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (UNESCO) binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan onlarca Filistinli, Guterres'e, BM BatÄ± Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) raporuna yÃ¶nelik tutumundan vazgeÃ§me Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Gazze Åžeridi'ndeki Sivil Toplum KuruluÅŸlarÄ± AÄŸÄ± BaÅŸkanÄ± Muhsin Ebu Ramazan, gÃ¶steride yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "ESCWA'nÄ±n Ä°srail'i suÃ§layan raporu ve ESCWA Ä°cra Sekreteri Rima Halef'in sergilediÄŸi duruÅŸa destek Ã§Ä±kmak iÃ§in burada toplandÄ±k." dedi.

Raporda Ä°srail'in, Filistin halkÄ±na yÃ¶nelik Ä±rkÃ§Ä± uygulamalarÄ±nÄ±n ortaya konulduÄŸunu hatÄ±rlatan Ebu Ramazan, Guterres'in raporun geri Ã§ekilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki talebini kÄ±nadÄ±.

Sivil Toplum KuruluÅŸlarÄ± AÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Emced eÅŸ-Åževa da Guterres'in kararÄ±nÄ±n uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirterek, Ä°srail'in Filistin halkÄ±na karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi suÃ§lardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ hesap vermesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

ESCWA Ä°cra Sekreteri Rima Halef, "Ä°srail'in Filistin halkÄ±na karÅŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± bir sistem tesis ettiÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki raporu Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ kamuoyuna sunmuÅŸ, ancak ardÄ±ndan BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Stephan Dujarric, raporun Guterres'in gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. Halef, BM Genel Sekreteri'nin sÃ¶z konusu raporu geri Ã§ekmesini istemesi Ã¼zerine 17 Mart'ta istifa ettiÄŸini duyurmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular filistin israil
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