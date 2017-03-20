Kitap Dergisi Okur'un 1. sayısı çıktı

Dünya Bülteni/Kültür Servisi
Okur Dergisinin çıkışının bir ihtiyaçtan hareketle olduğunu vurgulayan derginin editörü Yusuf Temizcan "Her gün onlarca yeni kitap yayımlanıyor, yayınevleri kuruluyor ve kitaba olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Fakat tüm bunların yanında nitelikli kitapları takip etmek zorlaşıyor." dedi ve şöyle devam etti:"Hem okumayı sevenler için, hem de okumaya vakit ayıramamaktan şikayet edenler için bir kitap dergisi çıkartmak istedik. Yayıncılık camiasında bu anlamda bir boşluk ve ihtiyaç hissettik."
İlk sayısında Süleyman Seyfi Öğün ile orta sayfa söyleşisi yapan dergide ayrıca Fatih M. Şeker, Ekrem Demirli ve Bülent Ata ileyapılmış söyleşiler yer alıyor. Çok satan kitaplara dair eleştirel bir dosya çalışması ile 15 Temmuz kitaplığına dair doyurucu bir mini dosya yapılmış. Usta öykücü ve Cumhurbaşkanı Kültür Sanat büyük ödülünün sahibi Rasim Özdenören'in "Zamanımızın Bir Seyyahı" başlıklı yazısı ile M. Lütfi Arslan'ın "Okudum Bildim Deme", Suavi Kemal Yazgıç'ın "Kayıp Kitaplar", Metin Karabaşoğlu'nun "Editör'ün Sermayesi Nedir?" başlıklı yazıları dikkat çekiyor. Yusuf Turan Günaydın'ın Hz. Peygamber ile ilgili Fransızca yayımlanmış ama Türkçesi olmayan bir eserden bahsettiği yazısı, Ahmet Sadreddin'in babasıyla okuduğu kitaplar, Süleyman Ragıp Yazıcıların günlük tadındaki metni gibi öne çıkan pek çok çalışma mevcut.
80 sayfalık derginin kapağı oldukça dikkat çekici. Genel Yayın Yönetmeni M. Lütfi Arslan, Editör'ü Yusuf Temizcan, Görsel Yönetmen'i Abdurrahim Yüce merkezleri ise İstanbul Üsküdar. Dergide yeni çıkan kitaplar, dosya çalışmaları, araştırma yazıları, kitap tahlil ve tanıtım metinleri, eleştiriler, çeviriler ve yayın dünyasından haberler bulunuyor. Dergiye kitapyurdu.com'dan ulaşılabiliyor.
İletişim için okurdergisi.com, [email protected]
Dergiyi edinmek için: https://goo.gl/i07t6X
İLK SAYIDA KİMLER VAR?
Abdullah Güner, Abdullah Yalnız, Ahmet Berberoğlu, Ahmet Sadreddin, Ahmet Ünal, Aydoğan K., Ayşe Yazıcılar, Ayşegül Genç, Ayşenur Narboğa, Bülent Ata, Danuta Kean, Dursun Ali Tökel, Ekrem Demirli, Esad Mücahit Eskimez, Faruk Kara, Fatih Şeker, Fatma Kebire Gündüz, Fatma Özkaya, Furkan Özkul, Gökhan Gökçek, Halil İbrahim Gürgenç, Hamit Kardaş, Hatice Sarı Tan, İhsan Derviş, İhsan Sönmez, İsmail Güleç, M. Lütfi Arslan, Mehmet Akif Memmi, Mehmet Ali Çalışkan, Mehmet Erken, Mehmet Genç, Mehmet Murat Şahin, Metin Karabaşoğlu, Muhammed Murat Tutar, Rabia Gülcan Kardaş, Rasim Özdenören, Safure Nermin Öz, Salih Yüztgenç, Sami Yaylalı, Selim Tiryakiol, Sinan Özgenç, Suavi Kemal Yazgıç, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Süleyman Seyfi Öğün, Yunus Emre Tozal, Yusuf Temizcan, Yusuf Turan Günaydın
Kitap Dergisi OKUR, daha önce bir tanıtım sayısı yayımlamış ve büyük heyecan oluşturmuştu, şimdi Mart-Nisan-Mayıs sayısıyla görücüye çıktı.
Okur dergisi yayın hayatına başladı... İLEM’den iki güzel proje... Merkez Efendi Şehir Kütüphanesi artık 7/24 açık... 'Nike Pro Hijab' ve düşündürdükleri... Zeytinburnu Belediyesi’nden uluslararası öykü festivali... M. Murtaza Özeren, bu haftanın öne çıkan bazı kültür olaylarını derledi.
Arap Yayıncılar Birliği Başkan Yardımcısı ve Suudi Arabistan merkezli Darul Varrak Yayınevi sahibi Muhammed Es-Sıbai, Arap dünyasında yayıncılığın durumu ve Türk-Arap yayıncılık birlikleri arasındaki ilişkiler üzerine Eşref Al-Bolkiny'nin sorularını cevapladı.
Yıldız Holding, Şubat ve Mart ayları içerisinde Boğaziçi Yöneticiler Vakfı ile Hamilik Okulu Vakfı’nın Keşif ve İnovasyon Kulübü öğrencilerini Northstar İnovasyon Merkezi’nde ağırladı.
Hasan Akkuş elinden geldiğince herkesin yardımına koşar. Öğrencilerin maddi manevi bütün dertleriyle ilgilenir. Gariban, fakir birçok Kur’an talebesinin elinden tutar. Müezzinliği ve imamlığı döneminde hem bu görevleri ifa eder hem de Kur’an öğretmeyi bırakmaz; tâ ki 1960 yılına kadar... Muaz Ergü yazdı.
Hacı Kasım Efendi, Babıali’nin ilk Müslüman kitapçısı. Bir İranlı. 1860 yılında kitapçılığa-yayıncılığa başladığı tahmin ediliyor. Maarif Kitaphanesi, Türk Neşriyat Yurdu, Saatli Maarif Takvimi, Yeni Şark Maarif Kütüphanesi, Ece Ajandaları gibi yayıncılık tarihimizin bugününe kadar etkisini sürdürmüş muhtelif firmaların kurucu babası. Emin Nedret İşli, Hacı Kasım Efendi'nin yaptığı yayın faaliyetleri ve ailesi hakkında Mehmet Erken'in sorularını cevapladı.
3 Mart Cuma günü sanatçıların ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle açılışı yapılan Giz Sergisinde, İSMEK hocalarının sanat ve estetik duyuş ve kabiliyetlerinin yansımalarını, yahut serginin ismiyle muvafık bir deyişle “gizemini” görmek mümkün
11-12 Mart tarihinde İLEM tarafından düzenlenecek İslamcı dergiler sempozyumunda İslamcılık düşüncesinin ilk 50 yıllık süreci gün yüzüne çıkacak.
Her çocuk farklı özelliklere, ilgi alanlarına sahiptir. Bu nedenle çocuğunuza hitap eden dergiyi bulmak, farklı dergiler alıp onun ilgisini gözlemlemek size düşüyor. Dergiyle hemhal olmak, onu almanın heyecanını yaşamak, merakla sayfaları karıştırmak bütün çocukların hakkı. Ş. Nihal Zeybek, bazı çocuk dergilerine değindi.
Din ve Hayat, İlim ve İrfan, Umran, Genç ve İtibar Dergilerinin Mart ayı sayıları yayınlandı
Son zamanlarda bazı kurumların yaptıkları araştırmalar Türkiye'de kitap okuma oranının oldukça düşük olduğunu, okuma alışkanlığımızın kalmadığını vurguluyor. Peki bu ne kadar doğru? Ayşe Sonuşen, Cevat Özkaya, Selim İleri, Erhan Afyoncu, Cemal Şakar, İsmail Kara, Hasan Aycın ve Münir Üstün'e, bu konu hakkında görüşlerini sordu.
Yazar ve senarist Üstün İnanç, Kültür Tarihimizden Hatıralar panelinde yaptığı konuşmada, Necip Fazıl Kısakürek'in eserleriyle yaşamaya devam ettiğini söyledi
Ahmet Haşim'in Müslüman Saati yazısı özelinde cami merkezli olarak cemiyet ruhunun inşasına dair bir analiz
Zekeriya Kurşun ve Vehbi Baysan, 'Ortadoğu ve Kuzey Afrika Konuşmaları' başlıklı panel dizisinde 'Ortadoğu’da Yeni Dengeler - Arap Baharı ve Türkiye' üzerine konuştu.
İstanbul Yeşilköy'de 24 Şubat'da ziyaretçilerine kapılarını açan Kitap Fuarı 5 Mart tarihine kadar sürecek