17:53, 20 Mart 2017 Pazartesi

Kitap Dergisi Okur'un 1. sayısı çıktı

Dünya Bülteni/Kültür Servisi

Okur Dergisinin çıkışının bir ihtiyaçtan hareketle olduğunu vurgulayan derginin editörü Yusuf Temizcan "Her gün onlarca yeni kitap yayımlanıyor, yayınevleri kuruluyor ve kitaba olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Fakat tüm bunların yanında nitelikli kitapları takip etmek zorlaşıyor." dedi ve şöyle devam etti:"Hem okumayı sevenler için, hem de okumaya vakit ayıramamaktan şikayet edenler için bir kitap dergisi çıkartmak istedik. Yayıncılık camiasında bu anlamda bir boşluk ve ihtiyaç hissettik."

İlk sayısında Süleyman Seyfi Öğün ile orta sayfa söyleşisi yapan dergide ayrıca Fatih M. Şeker, Ekrem Demirli ve Bülent Ata ileyapılmış söyleşiler yer alıyor. Çok satan kitaplara dair eleştirel bir dosya çalışması ile 15 Temmuz kitaplığına dair doyurucu bir mini dosya yapılmış. Usta öykücü ve Cumhurbaşkanı Kültür Sanat büyük ödülünün sahibi Rasim Özdenören'in "Zamanımızın Bir Seyyahı" başlıklı yazısı ile M. Lütfi Arslan'ın "Okudum Bildim Deme", Suavi Kemal Yazgıç'ın "Kayıp Kitaplar", Metin Karabaşoğlu'nun "Editör'ün Sermayesi Nedir?" başlıklı yazıları dikkat çekiyor. Yusuf Turan Günaydın'ın Hz. Peygamber ile ilgili Fransızca yayımlanmış ama Türkçesi olmayan bir eserden bahsettiği yazısı, Ahmet Sadreddin'in babasıyla okuduğu kitaplar, Süleyman Ragıp Yazıcıların günlük tadındaki metni gibi öne çıkan pek çok çalışma mevcut.

80 sayfalık derginin kapağı oldukça dikkat çekici. Genel Yayın Yönetmeni M. Lütfi Arslan, Editör'ü Yusuf Temizcan, Görsel Yönetmen'i Abdurrahim Yüce merkezleri ise İstanbul Üsküdar. Dergide yeni çıkan kitaplar, dosya çalışmaları, araştırma yazıları, kitap tahlil ve tanıtım metinleri, eleştiriler, çeviriler ve yayın dünyasından haberler bulunuyor. Dergiye kitapyurdu.com'dan ulaşılabiliyor.

İletişim için okurdergisi.com, [email protected]

Dergiyi edinmek için: https://goo.gl/i07t6X

İLK SAYIDA KİMLER VAR?

Abdullah Güner, Abdullah Yalnız, Ahmet Berberoğlu, Ahmet Sadreddin, Ahmet Ünal, Aydoğan K., Ayşe Yazıcılar, Ayşegül Genç, Ayşenur Narboğa, Bülent Ata, Danuta Kean, Dursun Ali Tökel, Ekrem Demirli, Esad Mücahit Eskimez, Faruk Kara, Fatih Şeker, Fatma Kebire Gündüz, Fatma Özkaya, Furkan Özkul, Gökhan Gökçek, Halil İbrahim Gürgenç, Hamit Kardaş, Hatice Sarı Tan, İhsan Derviş, İhsan Sönmez, İsmail Güleç, M. Lütfi Arslan, Mehmet Akif Memmi, Mehmet Ali Çalışkan, Mehmet Erken, Mehmet Genç, Mehmet Murat Şahin, Metin Karabaşoğlu, Muhammed Murat Tutar, Rabia Gülcan Kardaş, Rasim Özdenören, Safure Nermin Öz, Salih Yüztgenç, Sami Yaylalı, Selim Tiryakiol, Sinan Özgenç, Suavi Kemal Yazgıç, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Süleyman Seyfi Öğün, Yunus Emre Tozal, Yusuf Temizcan, Yusuf Turan Günaydın