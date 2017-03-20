17:59, 20 Mart 2017 Pazartesi

David Rockefeller 101 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'li milyarder Rockefeller, 101 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. BugÃ¼ne kadar 6 kalp nakli, 3 bÃ¶brek ve 2 de ciÄŸer nakli yapÄ±lan en yaÅŸlÄ± zengin Rockefeller, "200. YaÅŸ gÃ¼nÃ¼mÃ¼ kutlamak istiyorum" demiÅŸti.

1980'deki askeri darbedeki sÃ¶zleriyle gÃ¼ndeme gelen Rockefeller "1980 darbesi de bizim isteklerimiz doÄŸrultusunda yapÄ±ldÄ±. O zamanlar Ã¼lkede bir solcular, bir saÄŸcÄ±lar iktidara geliyor ve bizim isteklerimiz doÄŸrultusunda Ã¼lke ekonomisini yÃ¶nlendiriyorlardÄ±. Fakat Amerika ve Avrupa'da geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerin piyasalarÄ± doyuma ulaÅŸmÄ±ÅŸlar ve biz yeteri kadar mal satamaz olmuÅŸtuk. Bunun Ã¼zerine diÄŸer az geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelere uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z planÄ± TÃ¼rkiye'de de uyguladÄ±k ve baÅŸarÄ±lÄ± olduk" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.