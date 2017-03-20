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19:33, 20 Mart 2017 Pazartesi
Amerika
17:59, 20 Mart 2017 Pazartesi

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David Rockefeller 101 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼
David Rockefeller 101 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼

ABD'li milyarder David Rockefeller 101 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'li milyarder Rockefeller, 101 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. BugÃ¼ne kadar 6 kalp nakli, 3 bÃ¶brek ve 2 de ciÄŸer nakli yapÄ±lan en yaÅŸlÄ± zengin Rockefeller, "200. YaÅŸ gÃ¼nÃ¼mÃ¼ kutlamak istiyorum" demiÅŸti.
1980'deki askeri darbedeki sÃ¶zleriyle gÃ¼ndeme gelen Rockefeller "1980 darbesi de bizim isteklerimiz doÄŸrultusunda yapÄ±ldÄ±. O zamanlar Ã¼lkede bir solcular, bir saÄŸcÄ±lar iktidara geliyor ve bizim isteklerimiz doÄŸrultusunda Ã¼lke ekonomisini yÃ¶nlendiriyorlardÄ±. Fakat Amerika ve Avrupa'da geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerin piyasalarÄ± doyuma ulaÅŸmÄ±ÅŸlar ve biz yeteri kadar mal satamaz olmuÅŸtuk. Bunun Ã¼zerine diÄŸer az geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelere uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z planÄ± TÃ¼rkiye'de de uyguladÄ±k ve baÅŸarÄ±lÄ± olduk" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.



Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

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