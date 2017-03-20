18:15, 20 Mart 2017 Pazartesi

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 'Nevruz BayramÄ±' mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â 21 Mart Nevruz BayramÄ±Â dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, baharÄ±n geliÅŸini ve topraÄŸÄ±n diriliÅŸini mÃ¼jdeleyen Nevruz BayramÄ±'nÄ±n Balkanlardan Orta Asya'ya uzanan geniÅŸ bir coÄŸrafyada, yÃ¼zyÄ±llardÄ±r coÅŸkuyla kutlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

"BÄ°RLÄ°K VE BERABERLÄ°ÄžÄ°MÄ°ZÄ° HER ZAMANKÄ°NDEN GÃœÃ‡LÃœ Â KILMALIYIZ"

Ã‡etin bir kÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan gelen bahar iÃ§in "ÅŸÃ¼kÃ¼r" ve senenin bereketli geÃ§mesi iÃ§in "dua" niyetiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen nevruz kutlamalarÄ±nÄ±n, asÄ±rlardÄ±r barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸlik duygularÄ±nÄ±n pekiÅŸmesine vesile olduÄŸunu ifade eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, mesajÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:



"Ã‡eÅŸitli etkinliklerle Nevruz'u idrak ettiÄŸimiz bugÃ¼n, birlik ve beraberliÄŸimizi her zamankinden gÃ¼Ã§lÃ¼ kÄ±lmalÄ±yÄ±z. TopraÄŸÄ±n uyanÄ±ÅŸÄ±nÄ± ÅŸiddet ve nefretin gerekÃ§esi kÄ±lanlara inat, aramÄ±zdaki dayanÄ±ÅŸmayÄ± gÃ¼Ã§lendirmeli, sevginin evrensel dilini yÃ¼celtmeli ve her tÃ¼r anarÅŸi ve terÃ¶rÃ¼n karÅŸÄ±sÄ±nda olduÄŸumuzu bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya gÃ¶stermeliyiz.

BÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Nevruz BayramÄ±'nÄ± en iÃ§ten dileklerimle kutlar, baharÄ± mÃ¼jdeleyen bu gÃ¼zel gÃ¼nÃ¼n milletimize ve bÃ¼tÃ¼n insanlÄ±ÄŸa huzur, bereket getirmesini dilerim."