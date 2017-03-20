18:20, 20 Mart 2017 Pazartesi

Ä°stanbul'da Asya-Avrupa geÃ§iÅŸi yarÄ±ndan itibaren 8 dakika

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi,Â Asya-Avrupa geÃ§iÅŸini 8 dakikaya indirecekÂ Ä°stinye-Ã‡ubukluÂ arabalÄ± vapur hattÄ±nÄ± hizmete alÄ±yor.

Belediyeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Åžehir HatlarÄ± A.Åž, Ä°stanbul trafiÄŸine Ã¶nemli bir katkÄ± saÄŸlayacak Ä°stinye-Ã‡ubuklu arabalÄ± vapur hattÄ±nÄ±n deneme seferleri yarÄ±ndan itibaren baÅŸlayacak.

Asya-Avrupa geÃ§iÅŸlerini 8 dakikaya indirecek hatta, ilk etapta iki arabalÄ± vapur hizmet verecek. Hatta, yÄ±lda 40 bin seferle 1 milyon 700 bin araÃ§, 2,5 milyon yolcu taÅŸÄ±nmasÄ± hedefleniyor.

Yeni hat sayesinde gÃ¼nde 5 bin aracÄ±n kÃ¶prÃ¼ trafiÄŸinden Ã§ekilmesi planlanÄ±yor. Bu sayede, zaman ve yakÄ±tta Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de tasarruf saÄŸlanÄ±rken, karbondioksit salÄ±nÄ±mÄ±nda da azalma gerÃ§ekleÅŸecek.

AÅŸiyanÂ veÂ Erguvan isimliÂ arabalÄ± vapurlar, dalgasÄ±z veÂ yumuÅŸak yanaÅŸmaÂ Ã¶zelliÄŸinde tasarlandÄ±. AÅŸiyan Gemisi, 65 otomobil, 250 yaya yolcu, Erguvan Gemisi de 65 otomobil, 434 yaya yolcu kapasiteli.