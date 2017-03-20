18:33, 20 Mart 2017 Pazartesi

Nusaybin'de 10 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde 10 mahallede PKK'ya yÃ¶nelik operasyon nedeniyleÂ sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±Â ilan edildiÄŸi bildirildi.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Nusaybin'e baÄŸlÄ± YakÄ±nca, Bahminin, Kaleli, GÃ¼zelsu, Yol, Dibek, ÃœÃ§yol, DaÄŸiÃ§i, Åžekrin ve Eskihisar mahallerinde faaliyet yÃ¼rÃ¼ten terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesi, terÃ¶ristlerin kullandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve depo alanlarÄ±nÄ±n tahrip edilmesi, aranan kiÅŸilerin yakalanmasÄ± amacÄ±yla operasyon dÃ¼zenleneceÄŸi bildirildi.

Operasyon icra edilecek bÃ¶lgede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereÄŸince saat 07.00 itibarÄ±yla sÃ¶z konusu 10 mahalle ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmak Ã¼zere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi ifade edilen aÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n yasaÄŸa uymasÄ±nÄ±n can ve mal gÃ¼venlikleri aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.