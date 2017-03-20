BelÃ§ika'dan AB'nin baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na destek

BelÃ§ika EÅŸit Haklar ve Yoksullukla MÃ¼cadeleden Sorumlu Devlet BakanÄ± Zuhal Demir, BelÃ§ika De Tijd gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamadaÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ± savundu. Ä°ÅŸverenlerin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± getirebileceÄŸine dair kararÄ±n, "oyun deÄŸiÅŸtirici" olduÄŸunu belirten Demir, 20 yÄ±ldan beri bu konuyu tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve AB Adalet DivanÄ± kararÄ±yla bunun netliÄŸe kavuÅŸtuÄŸunu sÃ¶yledi.Â
AyrÄ±mcÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele eden BelÃ§ika EÅŸit Ä°mkanlar Merkezinin (UNIA) mÃ¼dahil olduÄŸu davayÄ± kaybettiÄŸini ve sonucu kabul etmesi gerektiÄŸini ifade eden Demir, "MÃ¼slÃ¼manlar bizim deÄŸerlerimizi benimsemeli. Ancak herkes bunu kendi inisiyatifi ile yapmÄ±yor. BazÄ±larÄ±nÄ±n yardÄ±ma veya zorlamaya ihtiyacÄ± var. EÄŸer bu karar ilk baÅŸta alÄ±nmÄ±ÅŸ olsaydÄ±, sorun bu kadar bÃ¼yÃ¼mezdi." dedi.
BelÃ§ika'nÄ±n ilk baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ milletvekili Mahinur Ã–zdemir ise karar karÅŸÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduÄŸunu belirterek, "Karar gerÃ§ek bir ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa yol aÃ§mÄ±ÅŸ durumda. Adalet DivanÄ± bu kararÄ±yla zaten iÅŸ bulmakta zorlanan MÃ¼slÃ¼man kadÄ±nlarÄ± daha fazla eve kapatÄ±yor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Kararda, iÅŸ yeri kÄ±lÄ±k kÄ±yafet dÃ¼zenlemesinde baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n yasaklanmasÄ±na iliÅŸkin bir maddenin bulunmasÄ± durumunda ÅŸirketlerin baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ birini iÅŸe almak zorunda olmayacaÄŸÄ±nÄ±n da belirtildiÄŸine atÄ±fta bulunan Ã–zdemir, "Yani 'BÃ¶yle yaparsanÄ±z MÃ¼slÃ¼man kadÄ±nlarÄ± iÅŸe almanÄ±za gerek kalmaz ve bu da ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yaptÄ±nÄ±z anlamÄ±na gelmez' denilmiÅŸ oldu. Bir yol haritasÄ± Ã§izmiÅŸ. Bu ÅŸok edici." diye konuÅŸtu.
BelÃ§ika EÅŸit Haklar ve Yoksullukla MÃ¼cadeleden Sorumlu Devlet BakanÄ± Demir'in adÄ± daha Ã¶nce PKK'nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi etkinliklere katÄ±lmasÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Demir, haberler Ã¼zerine PKK'ya sempati duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.Â
FBI DirektÃ¶rÃ¼ James Comey, Donald Trump ile Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkinin FBI soruÅŸturmasÄ± altÄ±nda olduÄŸunu ilk kez resmi olarak aÃ§Ä±kladÄ±
BelÃ§ika EÅŸit Haklar ve Yoksullukla MÃ¼cadeleden Sorumlu Devlet BakanÄ± Demir, AB'nin baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ± savunarak, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n zorlamayla da olsa "BatÄ±'nÄ±n deÄŸerlerini" benimsemesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi
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