Trump resmen FBI soruÅŸturmasÄ±nda

ABD'de Donald Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ildiÄŸi seÃ§imlerin ardÄ±ndan gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen, Rusya'nÄ±n seÃ§im sonuÃ§larÄ±na mÃ¼dahale ettiÄŸi iddiasÄ± Temsilciler Meclisi'nde tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.
Temsilciler Meclisi'nde bir konuÅŸma yapan FBI DirektÃ¶rÃ¼ James Comey, ilk kez resmi olarak Trump ile Rusya iliÅŸkisinin FBI soruÅŸturmasÄ±Â altÄ±ndaÂ olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Comey, soruÅŸturmanÄ±n ne zaman biteceÄŸine dair bir sÃ¼re vermesinin henÃ¼z mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
FBI DirektÃ¶rÃ¼ James Comey, Donald Trump ile Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkinin FBI soruÅŸturmasÄ± altÄ±nda olduÄŸunu ilk kez resmi olarak aÃ§Ä±kladÄ±
BelÃ§ika EÅŸit Haklar ve Yoksullukla MÃ¼cadeleden Sorumlu Devlet BakanÄ± Demir, AB'nin baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ± savunarak, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n zorlamayla da olsa "BatÄ±'nÄ±n deÄŸerlerini" benimsemesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi
BM Genel Sekreteri Guterres'in, Ä°srail'i Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§layan ESCWA raporunun geri Ã§ekilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± Gazze'de protesto edildi
Libya BaÅŸbakanÄ± Serrac, Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Gentiloni ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Pekin yÃ¶netimi, ABD'ye "Tek Ã‡in PolitikasÄ±"na baÄŸlÄ± kalarak Tayvan'a silah satmayÄ± durdurmasÄ±nÄ± istedi
Sofya mahkemesi, Bulgaristan Tarih MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dimitrov'un "hakaret iÃ§eren atÄ±flarda bulunmasÄ±" nedeniyle DOST Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mestan'a 681 leva tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti
ÃœrdÃ¼n Temyiz Mahkemesi, 2011'deki esir takasÄ±yla serbest kalan Filistinli Temimi'nin ABD'ye teslim edilmemesini onadÄ±
Netanyahu, resmi ziyaret kapsamÄ±nda Ã‡inâ€™e giderek BaÅŸbakanÄ± Li KÄ±Ã§iang ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Yeni Zelandaâ€™nÄ±n Pukeahu Ulusal SavaÅŸ AnÄ±tÄ± ParkÄ±'nda TÃ¼rk AnÄ±tÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
Almanya'daki PKK gÃ¶sterisinde yasak sembollerin gÃ¶sterilmesine Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Demmer, "EÄŸer bir suÃ§ unsuru varsa, bu yetkili makamlarÄ±n sorumluluÄŸundadÄ±r" dedi
Irak'Ä±n Musul kentinde DEAÅž'a karÅŸÄ± devam eden operasyonlar nedeniyle evlerini terk edenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 335 bine yÃ¼kseldi
Ã‡in, BM'nin bu yÄ±lki "NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AntlaÅŸmasÄ±" mÃ¼zakere toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmayacak
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ ve KÄ±zÄ±lay Dernekleri Federasyonu, Myanmar'dan BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in acil yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sÃ¼recinin (Brexit) ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Cakarta'daki yoksullar, karÄ±nlarÄ±nÄ± doyurmak iÃ§in atÄ±klarÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± nehirden balÄ±k avlÄ±yor