18:59, 20 Mart 2017 Pazartesi

Trump resmen FBI soruÅŸturmasÄ±nda





FBI DirektÃ¶rÃ¼ James Comey, Donald Trump ile Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkinin FBI soruÅŸturmasÄ± altÄ±nda olduÄŸunu ilk kez resmi olarak aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'de Donald Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ildiÄŸi seÃ§imlerin ardÄ±ndan gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen, Rusya'nÄ±n seÃ§im sonuÃ§larÄ±na mÃ¼dahale ettiÄŸi iddiasÄ± Temsilciler Meclisi'nde tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Temsilciler Meclisi'nde bir konuÅŸma yapan FBI DirektÃ¶rÃ¼ James Comey, ilk kez resmi olarak Trump ile Rusya iliÅŸkisinin FBI soruÅŸturmasÄ±Â altÄ±ndaÂ olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Comey, soruÅŸturmanÄ±n ne zaman biteceÄŸine dair bir sÃ¼re vermesinin henÃ¼z mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

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