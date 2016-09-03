19:01, 20 Mart 2017 Pazartesi

ElazÄ±ÄŸ'da orta ÅŸiddette deprem





ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Palu ilÃ§esinde, saat 17.39'da, 4,0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan (AFAD) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â ElazÄ±ÄŸ'Ä±nÂ PaluÂ ilÃ§esinde 4,0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde birÂ depremÂ kaydedildi. Depremin saat 17.39'da, 17,38 kilometre derinlikte gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi belirlendi.

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