19:07, 20 Mart 2017 Pazartesi

TerÃ¶rden zarar gÃ¶ren Ã§iftÃ§ilerin borÃ§larÄ± erteleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Numan KurtulmuÅŸ, "DiyarbakÄ±r, Mardin, ÅžÄ±rnak ve Hakkari illerinde terÃ¶rden zarar gÃ¶ren Ã§iftÃ§ilerimizin, tarÄ±msal kooperatiflerin ve tarÄ±m iÅŸletmelerinin Ziraat BankasÄ± ve tarÄ±m kredi kooperatiflerine olan borÃ§larÄ±nÄ±n ertelenmesiyle ilgili bir karar bugÃ¼n Bakanlar Kurulumuz tarafÄ±ndan imzalandÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

"KABUL EDÄ°LEBÄ°LÄ°R DEÄžÄ°LDÄ°R"

Alman Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ± Bruno Kahl'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren KurtulmuÅŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Alman Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ± Bruno Kahl'Ä±n 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde FETÃ– izine rastlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da TÃ¼rkiye'nin FETÃ–'nÃ¼n bu iÅŸin arkasÄ±nda olduÄŸuna dair ifadelerinin inandÄ±rÄ±cÄ±, ikna edici olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi cÃ¼mleler gerÃ§ekten hiÃ§bir ÅŸekilde kabul edilebilir deÄŸildir. FETÃ–'nÃ¼n bu iÅŸin arkasÄ±nda olduÄŸunun ispat edilebilmesi iÃ§in 250 kiÅŸinin deÄŸil 250 bin kiÅŸinin mi Ã¶lmesi gerekirdi?"

Kahl'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n FETÃ–'ye arka Ã§Ä±kmak anlamÄ±na geldiÄŸine iÅŸaret eden KurtulmuÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bunun hangi akla hizmet sÃ¶ylenmiÅŸ bir sÃ¶z olduÄŸunu anlamakta zorlandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ifade etmek isterim. Bu, bir adÄ±m daha TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileriye gÃ¶tÃ¼rmek, FETÃ–'ye tamamÄ±yla arka Ã§Ä±kmak demektir. SPD'nin baÅŸbakan adayÄ± olacak olan SayÄ±n Schulz'un sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zler de gerÃ§ekten kabul edilebilir sÃ¶zler deÄŸildir. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± bir telaÅŸla sÃ¶ylenmiÅŸ, TÃ¼rkiye'nin referandum kampanyasÄ±na iliÅŸkin, burada 'evet' Ã§Ä±kmamasÄ±na iliÅŸkin bir telaÅŸla sÃ¶ylenmiÅŸ sÃ¶zler olarak kabul ettiÄŸimizi de ifade etmek isterim."

"AÃ‡IKÃ‡A KINADIÄžIMIZI BÄ°R KERE DAHA Ä°FADE EDÄ°YORUZ"

PKK'nÄ±n hem Almanya tarafÄ±ndan hem Avrupa BirliÄŸi tarafÄ±ndan resmen uluslararasÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesine alÄ±nmÄ±ÅŸ bir Ã¶rgÃ¼t olduÄŸunu vurgulayan KurtulmuÅŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, aÃ§Ä±kÃ§a posterleri, sloganlarÄ± ve pankartlarÄ±yla TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± bir gÃ¶steri yapmasÄ±na mÃ¼saade etmek ama bir takÄ±mÄ±n iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmalarÄ±nda taraf olduklarÄ± TÃ¼rkiye'nin bakanlarÄ±na herhangi bir toplantÄ± izni vermemek hiÃ§bir standarda uymaz, hiÃ§bir akÄ±l, izan ve insaf Ã¶lÃ§Ã¼lerine sÄ±ÄŸmaz. DolayÄ±sÄ±yla da bu tavrÄ± da kabul etmediÄŸimizi, bu tavrÄ± da hiÃ§bir ÅŸekilde sineye Ã§ekmediÄŸimizi, bu tavrÄ± aÃ§Ä±kÃ§a kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kere daha ifade ediyoruz."

"AVRUPA KITASINI KÃ–TÃœ BÄ°R GELECEK BEKLÄ°YOR"

Avrupa'nÄ±n tedbir almasÄ± gerektiÄŸini ifade eden KurtulmuÅŸ, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"YakÄ±n komÅŸumuz, dostumuz, mÃ¼ttefikimiz hemen yanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zda olan Avrupa kÄ±tasÄ±nÄ± Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir gelecek bekliyor. Tedbirleri alalÄ±m, bu tedbirleri almanÄ±n yolu yabancÄ±larla dostluk iÃ§erisinde yaÅŸamaktÄ±r. Avrupa, bu anlamda fikir ve gÃ¶nÃ¼l coÄŸrafyasÄ±nÄ± geniÅŸletebilmek potansiyeline sahip olmaktÄ±r. Bunu yapmazlar faÅŸist, Ä±rkÃ§Ä±, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± sÃ¶ylemlere teslim olurlarsa zarar gÃ¶rÃ¼rler, sÃ¶ylediÄŸimiz budur. Rencide etmek iÃ§in sÃ¶ylemiyoruz. AkÄ±llarÄ±nÄ± baÅŸlarÄ±na alsÄ±nlar, tedbirlerini alsÄ±nlar. Ã‡ok yakÄ±n tarihindeki Avrupa'nÄ±n o kanlÄ± gÃ¼nlerini hatÄ±rlasÄ±nlar."

"OY VERECEK OLAN BÄ°ZÄ°M VATANDAÅžIMIZ"

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin referanduma Avrupa'nÄ±n tavrÄ±nÄ± eleÅŸtiren KurtulmuÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼rkiye'deki 16 Nisan referandumundan Blick gazetesine ne Bild gazetesine ne? Niye Ä°sviÃ§re'yi, Almanya'yÄ± ilgilendirir? Niye Almanya'daki, Hollanda'daki, Ä°sviÃ§re'deki bazÄ± siyasetÃ§ileri ilgilendirir? TÃ¼rkiye'de 'hayÄ±r' da verecek olan bizim vatandaÅŸÄ±mÄ±zdÄ±r, 'evet' de verecek olan bizim vatandaÅŸÄ±mÄ±zdÄ±r. Ä°sviÃ§re'de bir halk oylamasÄ± yapmÄ±yoruz ya da Almanya'da bir halk oylamasÄ± iÃ§in gazetelerinizin manÅŸetlerini o halk oylamasÄ±nda ÅŸu ya da bu tarafa tahsis etmiyorsunuz. Bu, aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde TÃ¼rkiye'nin iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸmaktÄ±r, TÃ¼rkiye'deki siyasi geliÅŸmelere burun sokmaktÄ±r. BunlarÄ± kabul etmediÄŸimizi, anlayÄ±ÅŸla karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha ifade etmek isterim."