19:36, 20 Mart 2017 Pazartesi

Ä°stanbul'da 16 ilÃ§ede elektrik kesintisi



Foto: ArÅŸiv

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 16 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 23 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±nda bazÄ± ilÃ§elere 23 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda elektrik verilemeyecek.Â BoÄŸaziÃ§i Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°stanbul'un AvcÄ±lar, BahÃ§eliÌ‡evler, BaÅŸakÅŸehiÌ‡r, BayrampaÅŸa, BeyliÌ‡kdÃ¼zÃ¼, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Ã‡atalca, Esenler, Esenyurt, EyÃ¼p, GÃ¼ngÃ¶ren, KaÄŸÄ±thane, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, SarÄ±yer, SiÌ‡liÌ‡vriÌ‡ ve ZeytiÌ‡nburnuÂ ilÃ§elerinin bazÄ± mahallelerinde 23 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek.Â SÃ¶z konusu tarihte Ä°stanbul'un 16 ilÃ§esinin bazÄ± sokak, mahallele ve semtlerine 01.00-21.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Aboneler, elektrik verilemeyecek ilÃ§elerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± BakÄ±m ve YatÄ±rÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±" bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden ulaÅŸabilecek.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.