Ä°stanbul'da 16 ilÃ§ede elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±nda bazÄ± ilÃ§elere 23 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda elektrik verilemeyecek.Â
BoÄŸaziÃ§i Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°stanbul'un AvcÄ±lar, BahÃ§eliÌ‡evler, BaÅŸakÅŸehiÌ‡r, BayrampaÅŸa, BeyliÌ‡kdÃ¼zÃ¼, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Ã‡atalca, Esenler, Esenyurt, EyÃ¼p, GÃ¼ngÃ¶ren, KaÄŸÄ±thane, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, SarÄ±yer, SiÌ‡liÌ‡vriÌ‡ ve ZeytiÌ‡nburnuÂ ilÃ§elerinin bazÄ± mahallelerinde 23 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek.Â
SÃ¶z konusu tarihte Ä°stanbul'un 16 ilÃ§esinin bazÄ± sokak, mahallele ve semtlerine 01.00-21.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Aboneler, elektrik verilemeyecek ilÃ§elerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± BakÄ±m ve YatÄ±rÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±" bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden ulaÅŸabilecek.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "TÃ¼rkiye ve KKTC, KÄ±brÄ±s'ta Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸma konusunda kararlÄ±dÄ±r. Åžimdi uzun sÃ¼reli Ã§abalarÄ±mÄ±z karÅŸÄ±lÄ±k bulmalÄ±. ArtÄ±k en son ve en zor adÄ±mÄ± atma zamanÄ± geldi." dedi
KÄ±ÅŸ Ã¼slenmesinden Ã§Ä±kan PKK'nÄ±n eylemlerini Ã¶nlemeye yÃ¶nelik, 9-20 Mart tarihlerinde Ã¼lke genelinde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda, 960 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 16 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 23 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "DiyarbakÄ±r, Mardin, ÅžÄ±rnak ve Hakkari illerinde terÃ¶rden zarar gÃ¶ren Ã§iftÃ§ilerimizin borÃ§larÄ±nÄ±n ertelenmesiyle ilgili bir karar bugÃ¼n Bakanlar Kurulumuz tarafÄ±ndan imzalandÄ±" dedi
ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Palu ilÃ§esinde, saat 17.39'da, 4,0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde 10 mahallede PKK'ya yÃ¶nelik operasyon nedeniyle sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
Asya-Avrupa geÃ§iÅŸini 8 dakikaya indirecek Ä°stinye-Ã‡ubuklu arabalÄ± vapur hattÄ±, deneme seferleriyle yarÄ±ndan itibaren hizmet verecek
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Nevruz BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "DayanÄ±ÅŸmayÄ± gÃ¼Ã§lendirmeli, sevginin evrensel dilini yÃ¼celtmeli ve her tÃ¼r anarÅŸi ve terÃ¶rÃ¼n karÅŸÄ±sÄ±nda olduÄŸumuzu bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya gÃ¶stermeliyiz" ifadelerini kullandÄ±
DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde olumsuz hava koÅŸullarÄ±nÄ±n etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ yerleÅŸim yerlerinde karla mÃ¼cadele ekipleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na aralÄ±ksÄ±z devam ediyor
AÄŸrÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TaÅŸdemir, adliyeye sevk edildi
TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2016 ve 2017'de TÃ¼rkiye genelindeki denetimlerde soya iÃ§eren 112 Ã¼rÃ¼nde GDO belirlendiÄŸini duyurdu
KarapÄ±nar Yenilenebilir Enerji Kaynak AlanÄ± (YEKA) ihalesinde kilovatsaat baÅŸÄ±na en dÃ¼ÅŸÃ¼k teklifi 6,99 dolar/cent ile Kalyon - Hanwha Grubu verdi
AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti hÃ¼kÃ¼metlerinde gÃ¶rev almÄ±ÅŸ eski bakanlarla halk oylamasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± masaya yatÄ±rdÄ±
ÅžÄ±rnak'taki bazÄ± aÅŸiret ve aileler, 16 Nisan'daki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda "evet" oyu kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esi sÄ±nÄ±rÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan TÃ¼rkiye'ye girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 172 kiÅŸi yakalandÄ±.
Hatay merkezli FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda yakalanan aralarÄ±nda Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeni HÃ¼seyin Ã–ksÃ¼z'Ã¼n de bulunduÄŸu 10 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±