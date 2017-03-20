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21:59, 20 Mart 2017 Pazartesi
Avustralya
19:39, 20 Mart 2017 Pazartesi

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Avustralya'da siyasilerin telefon numaralarÄ± internette
Avustralya'da siyasilerin telefon numaralarÄ± internette

Avustralya'da siyasilerin Ã¶zel telefon numaralarÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±kla internette yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avustralya'da yerel medyada yer alan haberlerde,Â AvustralyalÄ± siyasilerin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼nÂ Ã¶zel telefon numaralarÄ±Â Parlamento Hizmetleri BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nÃ¼n (DPS) internet sitesinde 3 aydan uzun sÃ¼redir yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Siyasilerin telefon faturalarÄ±na dair belgelerdeki telefon numaralarÄ±nÄ±n olduÄŸu bÃ¶lÃ¼mÃ¼n silinmediÄŸi yalnÄ±zca metin renginin beyaz yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu nedenle de bu detaylarÄ±n imleÃ§le iÅŸaretlendiÄŸinde ya da baÅŸka bir sayfaya kopyalanÄ±p yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.

Ãœlkenin eski baÅŸbakanlarÄ± Julia Gillard, John Howard ve Paul Keating ile muhalif Avustralya Ä°ÅŸÃ§i Partisinin (ALP) lideri Bill Shorten'Ä±n da numaralarÄ± yayÄ±nlanan siyasilerden olduÄŸu kaydedilirken, Avustralya BaÅŸbakanÄ± Malcolm Turnbull'un numarasÄ±nÄ±n yayÄ±nlanmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Sitede kaÃ§ siyasinin numarasÄ±nÄ±n ifÅŸa olduÄŸuna dair herhangi bir ayrÄ±ntÄ± verilmedi.



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