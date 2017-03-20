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22:00, 20 Mart 2017 Pazartesi
OrtadoÄŸu
19:44, 20 Mart 2017 Pazartesi

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KerkÃ¼k'te 'bayrak' tartÄ±ÅŸmasÄ± bÃ¼yÃ¼yor
KerkÃ¼k'te 'bayrak' tartÄ±ÅŸmasÄ± bÃ¼yÃ¼yor

Irak'Ä±n KerkÃ¼k Kenti Valisi Kerim'in Nevruz kutlamalarÄ± Ã§erÃ§evesinde kentteki tÃ¼m devlet kurum ve kuruluÅŸ binalarÄ±nÄ±n Ã¼zerine IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± talimatÄ±na TÃ¼rkmenlerin tepkisi sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'ta KerkÃ¼k merkezliÂ TÃ¼rkmeneli Partisi BaÅŸkanÄ± RÄ±yaz SarÄ±kahya, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''KerkÃ¼k Valisi Necmeddin Kerim'in il meclisine sunduÄŸu yazÄ± daha onaylanmadan kentteki tÃ¼m hÃ¼kÃ¼met binalarÄ±nÄ±n Ã¼zerine Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY)Â bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± kabul edilemez." dedi.

"Ä°KÄ° BAÅžLI YÃ–NETÄ°M"

Kentte tartÄ±ÅŸmalara neden olan bayrak konusunu KerkÃ¼k'Ã¼n renkleri aÃ§Ä±sÄ±ndan "tehlike" olarak deÄŸerlendiren SarÄ±kahya, "Devlet kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼zerine iki ayrÄ± bayraÄŸÄ±n Ã§ekilmesi iki baÅŸlÄ± yÃ¶netim anlamÄ±na gelir. KerkÃ¼k, Ã¼lke anayasasÄ±na gÃ¶re belli bir bÃ¶lgeye (IKBY) deÄŸil, Basra, Kerbela ve BaÄŸdat gibi merkezi yÃ¶netime baÄŸlÄ±dÄ±r.'' diye konuÅŸtu.

"TÃœRKMENLER DE TÃœRKMEN BAYRAÄžINI ASMAYA BAÅžLAYACAK"

SarÄ±kahya, valinin talimatlarÄ± doÄŸrultusunda IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n kentin kamu kurumlarÄ±nda asÄ±lÄ± durmasÄ± halinde TÃ¼rkmenlerin de TÃ¼rkmen bayraÄŸÄ±nÄ± sÃ¶z konusu binalara asmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.



Ä°lgili Konular Ä±rak KerkÃ¼k IKBY TÃ¼rkmen
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