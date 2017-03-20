19:56, 20 Mart 2017 Pazartesi

PKK'nÄ±n ÅŸehir yapÄ±lanmasÄ±na operasyonda 960 gÃ¶zaltÄ±





KÄ±ÅŸ Ã¼slenmesinden Ã§Ä±kan PKK'nÄ±n eylemlerini Ã¶nlemeye yÃ¶nelik, 9-20 Mart tarihlerinde Ã¼lke genelinde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda, 960 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi PKK'nÄ±n ÅŸehir yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã¼lke genelinde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda,Â gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli sayÄ±sÄ±Â 960'a yÃ¼kseldi. KÄ±ÅŸ Ã¼slenmesinden Ã§Ä±kan PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin eylemlerini engellemek amacÄ±yla gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin operasyonlarÄ± devam ediyor. DGH, KCK-TM gibi adlarla yapÄ±lanarak terÃ¶rist faaliyet gÃ¶sterenlere yÃ¶nelik 9 Mart'ta Ã¼lke genelinde baÅŸlayan operasyonlar kapsamÄ±nda 220 ÅŸÃ¼pheli daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BÃ¶yleceÂ 9-20 MartÂ tarihlerinde emniyet ve jandarma birimlerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli sayÄ±sÄ± 960'a ulaÅŸtÄ±. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 18 Mart'ta yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, PKK'ya yÃ¶nelik operasyonlarda 740 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

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