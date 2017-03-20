20:02, 20 Mart 2017 Pazartesi

AB'den 'Almanya'daki PKK gÃ¶sterisi'ne iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Maja Kocijancic, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, PKKÂ yandaÅŸlarÄ±nÄ±nÂ Almanyaâ€™da dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶steriye iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

"TÃ¼rk bakanlara izin vermeyen Alman hÃ¼kÃ¼met ve yerel yetkililerin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin etkinlik dÃ¼zenlemesine izin vermesini AB olarak nasÄ±l gÃ¶rÃ¼yorsunuz?" sorusu Ã¼zerine Kocijancic, kararÄ±n Ã¼ye Ã¼lkelerin yetki alanÄ±na girdiÄŸine iliÅŸkin geÃ§en haftaki aÃ§Ä±klamalarÄ±na atÄ±fta bulundu.

"BU BÄ°R ZORUNLULUK OLMAYI SÃœRDÃœRÃœYOR"

PKKâ€™nÄ±n hem AB kurumlarÄ± hem de 28 Ã¼ye Ã¼lke tarafÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Kocijancic, "Bu karar uygulanmakta. TÃ¼rk yetkilileri de hem AB kurumlarÄ±nÄ±n hem de Ã¼ye devletlerin bu konuda yaptÄ±klarÄ±na iliÅŸkin olarak bilgilendiriyoruz. Bu bir zorunluluk olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor." ifadelerini kullandÄ±.