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Çavuşoğlu: Türkiye ve KKTC Kıbrıs'ta çözüm için kararlı
Çavuşoğlu: Türkiye ve KKTC Kıbrıs'ta çözüm için kararlı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye ve KKTC, Kıbrıs'ta çözüme ulaşma konusunda kararlıdır. Şimdi uzun süreli çabalarımız karşılık bulmalı. Artık en son ve en zor adımı atma zamanı geldi." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de yayımlanan The Washington Times gazetesinde Türkiye'nin Kıbrıs meselesindeki tavrını anlatan makale kaleme aldı.

"Türkiye'nin Kıbrıs Vizyonu" başlıklı makalede Doğu Akdeniz bölgesinin son dönemde ciddi güvenlik tehditleriyle karşı karşıya bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, ancak başarısız devletler, kitlesel göç ve terörizmin gölgesi altındaki bölgede, on yıllardır kalıcı çözüme kavuşturulamayan Kıbrıs sorununda önemli bir fırsatın ortaya çıktığını vurguladı.

"VİZYONUMUZ, KIBRIS'IN EKONOMİK  REFAH MERKZİ HALİNE GELMESİ"

Çavuşoğlu, makalesine şöyle devam etti:

"Hükümetimizin Kıbrıs'ın geleceği için öngördüğü vizyon, adanın bir barış, istikrar, işbirliği ve ekonomik refah merkezi haline gelmesidir. Kıbrıs konusu oldukça karmaşık bir mesele. Bugün 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak adlandırılan yapının bir benzeri yok. Söz konusu yapı, ortaklık devleti olarak tasarlanmış ve yaklaşık 60 yıl önce İngiltere, Türkiye, Yunanistan ile adada yaşayan Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halkları arasında akdedilen üç ayrı uluslararası anlaşma temelinde kurulmuştur. Bu iki toplum, yüzyıllardır adada yaşıyor. Farklı dinlere, kültürlere ve etnik kökenlere sahip ayrı halklardır."

"KORUYUCU TEDBİRLER DE ALINMALI"

Kuzey Kıbrıs’ta yapılan kamuoyu araştırmalarının, Kıbrıslı Türklerin büyük çoğunluğunun Türk garantörlüğünü güvence altına almayan bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini açıkça gösterdiğine işaret eden Çavuşoğlu, "1960'larda ve 1970’lerde Kıbrıslı Rumların yaşattığı travmatik olaylar göz önüne alındığında Kıbrıslı Türkleri kimse suçlayamaz, özellikle de Kıbrıs Rum kesiminin kısa bir süre önce Kıbrıs sorununun asıl başlangıç noktası olarak kabul edilebilecek ve Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesini savunan 'Enosis' için 1950'de yapılan referandumun yıl dönümünün okullarda kutlanması girişiminden sonra. Bu genel çerçevede kapsamlı bir çözüme ulaşılacaksa Kıbrıs Rum tarafının sonunda Kıbrıs Türklerini siyasi olarak eşit ortak kabul etmesi ve haklı endişelerini dikkate alması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇÖZÜM, TÜRKİYE'NİN DOSTLUK VE İŞ BİRLİĞİNİ BERABERİNDE GETİRECEK"

Taraflar arasında ortak sağduyunun sağlanması durumunda Kıbrıs Rum kesiminin kazanacağı çok şey olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Çözüm, Türkiye'nin dostluk ve iş birliğini beraberinde getirecek ki bu da bir bütün olarak Kıbrıs’ın yararına olacaktır. Burada kaybeden olmayacak, ders kitaplarındaki gibi kazan-kazan durumu olacak."

Bakan Çavuşoğlu, bunun ancak cesaret, siyasi irade ve çözüm sürecini başarılı bir sonuca ulaştırabilecek liderlikle olabileceğine dikkati çekerek, sonuç vermeyen diplomatik çabalarla daha fazla vakit kaybedilmemesi gerektiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, makalesini "Türkiye ve KKTC, Kıbrıs’ta çözüme ulaşma konusunda kararlıdır. Şimdi uzun süreli çabalarımız karşılık bulmalı. Artık en son ve en zor adımı atma zamanı geldi.” ifadesiyle tamamladı.



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