Myanmar'Ä±n Shan eyaletinde 30 bin kiÅŸi yerinden oldu

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsani Ä°ÅŸler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA),Â Myanmar'Ä±n doÄŸusundaki Shan eyaletinde devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle 30 bin kiÅŸinin yerinden edildiÄŸi aÃ§Ä±kladÄ±.

UNOCHA'nÄ±n haftalÄ±k yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, Shan eyaletinde 6 Mart'tan bu yana hÃ¼kÃ¼met birlikleri ve etnik isyancÄ± gruplar arasÄ±nda sÃ¼ren ve daÄŸlÄ±k bÃ¶lgelerde yoÄŸunlaÅŸan Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± 20 bin kiÅŸinin Ã‡in'e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Raporda, "AyrÄ±ca insanÄ± yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±, Shan'Ä±n Laukkai ilÃ§esinde Ã§alÄ±ÅŸan 10 bin gÃ¶Ã§men iÅŸÃ§inin de Ã¼lkenin diÄŸer kesimlerindeki evlerine dÃ¶ndÃ¼kleri tahmin ediyor." ifadesine yer verildi.Â

AyrÄ±ca UNOCHA'nÄ±n raporunda Shan'a baÄŸlÄ± Kutkai kasabasÄ±nda Myanmar ordusu ile Ta'an Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu (TNLA) arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada geÃ§en hafta en az 4 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±ldÄ±.

Shan eyaletine baÄŸlÄ± Ã‡in sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±ndaki Laukkai ilÃ§esine 6 Mart'taÂ militanlarca dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 20 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, ardÄ±ndan Ã§Ä±kan ayaklanmada da 5 trafik polisi ve 5 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ belirtilmiÅŸ ve saldÄ±rÄ±dan etnik Kokang Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ulusal Demokratik Ä°ttifakÄ± Ordusu (MNDAA) sorumlu tutulmuÅŸtu.

Siyasi birlik iÃ§inde geÃ§en 10 yÄ±llÄ±k barÄ±ÅŸ dÃ¶nemi, 2009 yÄ±lÄ±nda Myanmar'da iktidara gelen askeri cuntanÄ±n bÃ¶lgede uyguladÄ±ÄŸÄ± baskÄ±cÄ± politikalar sebebiyle sona ermiÅŸ ve Kokang isyancÄ±larÄ±yla Myanmar silahlÄ± kuvvetleri arasÄ±nda ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmalar sebebiyle bÃ¶lgede yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 30 bin Kokang, komÅŸu Ã‡in'in Yunnan eyaletine iltica etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

MNDAA, "Kuzey Ä°ttifakÄ±" olarak anÄ±lan, Kachin, Ta'ang ve Rohingya halklarÄ±nÄ± temsil eden Ã¼Ã§ etnik isyancÄ± grup ile Ã¶nceki hÃ¼kÃ¼metin 2015'te 8 isyancÄ± Ã¶rgÃ¼tle imzaladÄ±ÄŸÄ± ateÅŸkese katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.