Myanmar'Ä±n Shan eyaletinde 30 bin kiÅŸi yerinden oldu

UNOCHA'nÄ±n haftalÄ±k yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, Shan eyaletinde 6 Mart'tan bu yana hÃ¼kÃ¼met birlikleri ve etnik isyancÄ± gruplar arasÄ±nda sÃ¼ren ve daÄŸlÄ±k bÃ¶lgelerde yoÄŸunlaÅŸan Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± 20 bin kiÅŸinin Ã‡in'e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Raporda, "AyrÄ±ca insanÄ± yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±, Shan'Ä±n Laukkai ilÃ§esinde Ã§alÄ±ÅŸan 10 bin gÃ¶Ã§men iÅŸÃ§inin de Ã¼lkenin diÄŸer kesimlerindeki evlerine dÃ¶ndÃ¼kleri tahmin ediyor." ifadesine yer verildi.Â
AyrÄ±ca UNOCHA'nÄ±n raporunda Shan'a baÄŸlÄ± Kutkai kasabasÄ±nda Myanmar ordusu ile Ta'an Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu (TNLA) arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada geÃ§en hafta en az 4 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±ldÄ±.
Shan eyaletine baÄŸlÄ± Ã‡in sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±ndaki Laukkai ilÃ§esine 6 Mart'taÂ militanlarca dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 20 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, ardÄ±ndan Ã§Ä±kan ayaklanmada da 5 trafik polisi ve 5 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ belirtilmiÅŸ ve saldÄ±rÄ±dan etnik Kokang Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ulusal Demokratik Ä°ttifakÄ± Ordusu (MNDAA) sorumlu tutulmuÅŸtu.
Siyasi birlik iÃ§inde geÃ§en 10 yÄ±llÄ±k barÄ±ÅŸ dÃ¶nemi, 2009 yÄ±lÄ±nda Myanmar'da iktidara gelen askeri cuntanÄ±n bÃ¶lgede uyguladÄ±ÄŸÄ± baskÄ±cÄ± politikalar sebebiyle sona ermiÅŸ ve Kokang isyancÄ±larÄ±yla Myanmar silahlÄ± kuvvetleri arasÄ±nda ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmalar sebebiyle bÃ¶lgede yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 30 bin Kokang, komÅŸu Ã‡in'in Yunnan eyaletine iltica etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.
MNDAA, "Kuzey Ä°ttifakÄ±" olarak anÄ±lan, Kachin, Ta'ang ve Rohingya halklarÄ±nÄ± temsil eden Ã¼Ã§ etnik isyancÄ± grup ile Ã¶nceki hÃ¼kÃ¼metin 2015'te 8 isyancÄ± Ã¶rgÃ¼tle imzaladÄ±ÄŸÄ± ateÅŸkese katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.
UNOCHA'nÄ±n raporuna gÃ¶re, 20 bin kiÅŸi Ã‡in'e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±, 10 bin gÃ¶Ã§men iÅŸÃ§i de Ã¼lkenin diÄŸer kesimlerindeki evlerine dÃ¶ndÃ¼
AB, PKKâ€™nÄ±n Almanyaâ€™da hafta sonu dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶steriye raÄŸmen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesine alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±n uygulanmakta olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼
Irak'Ä±n KerkÃ¼k Kenti Valisi Kerim'in Nevruz kutlamalarÄ± Ã§erÃ§evesinde kentteki tÃ¼m devlet kurum ve kuruluÅŸ binalarÄ±nÄ±n Ã¼zerine IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± talimatÄ±na TÃ¼rkmenlerin tepkisi sÃ¼rÃ¼yor
Avustralya'da siyasilerin Ã¶zel telefon numaralarÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±kla internette yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
FBI DirektÃ¶rÃ¼ James Comey, Donald Trump ile Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkinin FBI soruÅŸturmasÄ± altÄ±nda olduÄŸunu ilk kez resmi olarak aÃ§Ä±kladÄ±
BelÃ§ika EÅŸit Haklar ve Yoksullukla MÃ¼cadeleden Sorumlu Devlet BakanÄ± Demir, AB'nin baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ± savunarak, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n zorlamayla da olsa "BatÄ±'nÄ±n deÄŸerlerini" benimsemesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi
BM Genel Sekreteri Guterres'in, Ä°srail'i Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§layan ESCWA raporunun geri Ã§ekilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± Gazze'de protesto edildi
Libya BaÅŸbakanÄ± Serrac, Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Gentiloni ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Pekin yÃ¶netimi, ABD'ye "Tek Ã‡in PolitikasÄ±"na baÄŸlÄ± kalarak Tayvan'a silah satmayÄ± durdurmasÄ±nÄ± istedi
Sofya mahkemesi, Bulgaristan Tarih MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dimitrov'un "hakaret iÃ§eren atÄ±flarda bulunmasÄ±" nedeniyle DOST Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mestan'a 681 leva tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti
ÃœrdÃ¼n Temyiz Mahkemesi, 2011'deki esir takasÄ±yla serbest kalan Filistinli Temimi'nin ABD'ye teslim edilmemesini onadÄ±
Netanyahu, resmi ziyaret kapsamÄ±nda Ã‡inâ€™e giderek BaÅŸbakanÄ± Li KÄ±Ã§iang ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Yeni Zelandaâ€™nÄ±n Pukeahu Ulusal SavaÅŸ AnÄ±tÄ± ParkÄ±'nda TÃ¼rk AnÄ±tÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
Almanya'daki PKK gÃ¶sterisinde yasak sembollerin gÃ¶sterilmesine Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Demmer, "EÄŸer bir suÃ§ unsuru varsa, bu yetkili makamlarÄ±n sorumluluÄŸundadÄ±r" dedi
Irak'Ä±n Musul kentinde DEAÅž'a karÅŸÄ± devam eden operasyonlar nedeniyle evlerini terk edenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 335 bine yÃ¼kseldi