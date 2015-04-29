Stephen Hawking uzaya gidecek

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Ä°ngiliz fizikÃ§iÂ Stephen Hawking, Ä°ngiltere'deki ITV kanalÄ±nda bir programa yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiliz iÅŸ adamÄ± Richard Branson'Ä±n Virgin Galactic adlÄ± uzay turizm ÅŸirketiyle uzaya Ã§Ä±kmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
ÃœÃ§ Ã§ocuk sahibi Hawking, uzaya gitmekten duyacaÄŸÄ± mutluluÄŸu Ã§ocuk sahibi olmakla kÄ±yasladÄ±.Â
"Beni kimse uzaya gÃ¶tÃ¼rmez diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum ancak Branson bana Virgin Galactic'te bir koltuk teklif etti." diyen 75 yaÅŸÄ±ndaki Hawking, kendisinin de teklife hemen "Evet" yanÄ±tÄ±nÄ± verdiÄŸini aktardÄ±.
Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 13 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 31 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Ä°ngiliz fizikÃ§i Stephen Hawking, uzaya gitmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
UNOCHA'nÄ±n raporuna gÃ¶re, 20 bin kiÅŸi Ã‡in'e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±, 10 bin gÃ¶Ã§men iÅŸÃ§i de Ã¼lkenin diÄŸer kesimlerindeki evlerine dÃ¶ndÃ¼
AB, PKKâ€™nÄ±n Almanyaâ€™da hafta sonu dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶steriye raÄŸmen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesine alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±n uygulanmakta olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼
Irak'Ä±n KerkÃ¼k Kenti Valisi Kerim'in Nevruz kutlamalarÄ± Ã§erÃ§evesinde kentteki tÃ¼m devlet kurum ve kuruluÅŸ binalarÄ±nÄ±n Ã¼zerine IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± talimatÄ±na TÃ¼rkmenlerin tepkisi sÃ¼rÃ¼yor
Avustralya'da siyasilerin Ã¶zel telefon numaralarÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±kla internette yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
FBI DirektÃ¶rÃ¼ James Comey, Donald Trump ile Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkinin FBI soruÅŸturmasÄ± altÄ±nda olduÄŸunu ilk kez resmi olarak aÃ§Ä±kladÄ±
BelÃ§ika EÅŸit Haklar ve Yoksullukla MÃ¼cadeleden Sorumlu Devlet BakanÄ± Demir, AB'nin baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ± savunarak, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n zorlamayla da olsa "BatÄ±'nÄ±n deÄŸerlerini" benimsemesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi
BM Genel Sekreteri Guterres'in, Ä°srail'i Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§layan ESCWA raporunun geri Ã§ekilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± Gazze'de protesto edildi
Libya BaÅŸbakanÄ± Serrac, Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Gentiloni ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Pekin yÃ¶netimi, ABD'ye "Tek Ã‡in PolitikasÄ±"na baÄŸlÄ± kalarak Tayvan'a silah satmayÄ± durdurmasÄ±nÄ± istedi
Sofya mahkemesi, Bulgaristan Tarih MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dimitrov'un "hakaret iÃ§eren atÄ±flarda bulunmasÄ±" nedeniyle DOST Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mestan'a 681 leva tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti
ÃœrdÃ¼n Temyiz Mahkemesi, 2011'deki esir takasÄ±yla serbest kalan Filistinli Temimi'nin ABD'ye teslim edilmemesini onadÄ±
Netanyahu, resmi ziyaret kapsamÄ±nda Ã‡inâ€™e giderek BaÅŸbakanÄ± Li KÄ±Ã§iang ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Yeni Zelandaâ€™nÄ±n Pukeahu Ulusal SavaÅŸ AnÄ±tÄ± ParkÄ±'nda TÃ¼rk AnÄ±tÄ± aÃ§Ä±ldÄ±