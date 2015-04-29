23:50, 20 Mart 2017 Pazartesi

Stephen Hawking uzaya gidecek





DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Ä°ngiliz fizikÃ§i Stephen Hawking, uzaya gitmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Ä°ngiliz fizikÃ§iÂ Stephen Hawking, Ä°ngiltere'deki ITV kanalÄ±nda bir programa yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiliz iÅŸ adamÄ± Richard Branson'Ä±n Virgin Galactic adlÄ± uzay turizm ÅŸirketiyle uzaya Ã§Ä±kmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. ÃœÃ§ Ã§ocuk sahibi Hawking, uzaya gitmekten duyacaÄŸÄ± mutluluÄŸu Ã§ocuk sahibi olmakla kÄ±yasladÄ±.Â "Beni kimse uzaya gÃ¶tÃ¼rmez diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum ancak Branson bana Virgin Galactic'te bir koltuk teklif etti." diyen 75 yaÅŸÄ±ndaki Hawking, kendisinin de teklife hemen "Evet" yanÄ±tÄ±nÄ± verdiÄŸini aktardÄ±.

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