23:51, 20 Mart 2017 Pazartesi

BaÄŸdat'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 13 Ã¶lÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 13 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 31 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BaÄŸdat'Ä±n gÃ¼neyindeki el-Amil semtinde iÅŸ hanlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bir bÃ¶lgede bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±daÂ 13 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 31 kiÅŸi yaralandÄ±.Â



AÃ§Ä±klamada, olay yerine giden Ã§ok sayÄ±da ambulansÄ±n Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±larÄ± yakÄ±n Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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