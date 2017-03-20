Kayseri'deki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 19 tutuklama

Kayseri'de, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±ndaÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve adliyeye sevk edilen 22 eski emniyet personelinden 19'u tutuklandÄ±.
Kayseri Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal DÃ¼zene KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen SuÃ§lar BÃ¼rosunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 22 eski polisin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
AralarÄ±nda 4. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve amirlerin de bulunduÄŸu ÅŸÃ¼pheliler, Kayseri EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildikten sonra adliyeye sevk edildi.
ZanlÄ±lardan Ali Ã‡, Ali Mehmet B, Aslan D, BeyazÄ±t K, Ziya Ã‡, Ahmet Y, Ali T, Adem U, Hasan Dede T, Behcet Y, Mehmet Ã‡, KÃ¶ksal T, Metin A, Naim Y, Abdurrahman K, Naci A, KÃ¶ksal T, Yasin A ve Ä°sa Y. Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±. A.B, Y.Åž. ve M.H.A. ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
TÃ¼rk yetkililerin toplantÄ± ve miting yapmasÄ±nÄ± engelleyen Hollanda, PKK'ya gÃ¶steri izni verdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kuveyt Emiri el Sabah'Ä± EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda karÅŸÄ±ladÄ±
Kayseri'de, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve adliyeye sevk edilen 22 eski emniyet personelinden 19'u tutuklandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "TÃ¼rkiye ve KKTC, KÄ±brÄ±s'ta Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸma konusunda kararlÄ±dÄ±r. Åžimdi uzun sÃ¼reli Ã§abalarÄ±mÄ±z karÅŸÄ±lÄ±k bulmalÄ±. ArtÄ±k en son ve en zor adÄ±mÄ± atma zamanÄ± geldi." dedi
KÄ±ÅŸ Ã¼slenmesinden Ã§Ä±kan PKK'nÄ±n eylemlerini Ã¶nlemeye yÃ¶nelik, 9-20 Mart tarihlerinde Ã¼lke genelinde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda, 960 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 16 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 23 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "DiyarbakÄ±r, Mardin, ÅžÄ±rnak ve Hakkari illerinde terÃ¶rden zarar gÃ¶ren Ã§iftÃ§ilerimizin borÃ§larÄ±nÄ±n ertelenmesiyle ilgili bir karar bugÃ¼n Bakanlar Kurulumuz tarafÄ±ndan imzalandÄ±" dedi
ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Palu ilÃ§esinde, saat 17.39'da, 4,0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde 10 mahallede PKK'ya yÃ¶nelik operasyon nedeniyle sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
Asya-Avrupa geÃ§iÅŸini 8 dakikaya indirecek Ä°stinye-Ã‡ubuklu arabalÄ± vapur hattÄ±, deneme seferleriyle yarÄ±ndan itibaren hizmet verecek
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Nevruz BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "DayanÄ±ÅŸmayÄ± gÃ¼Ã§lendirmeli, sevginin evrensel dilini yÃ¼celtmeli ve her tÃ¼r anarÅŸi ve terÃ¶rÃ¼n karÅŸÄ±sÄ±nda olduÄŸumuzu bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya gÃ¶stermeliyiz" ifadelerini kullandÄ±
DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde olumsuz hava koÅŸullarÄ±nÄ±n etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ yerleÅŸim yerlerinde karla mÃ¼cadele ekipleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na aralÄ±ksÄ±z devam ediyor
AÄŸrÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TaÅŸdemir, adliyeye sevk edildi
TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2016 ve 2017'de TÃ¼rkiye genelindeki denetimlerde soya iÃ§eren 112 Ã¼rÃ¼nde GDO belirlendiÄŸini duyurdu
KarapÄ±nar Yenilenebilir Enerji Kaynak AlanÄ± (YEKA) ihalesinde kilovatsaat baÅŸÄ±na en dÃ¼ÅŸÃ¼k teklifi 6,99 dolar/cent ile Kalyon - Hanwha Grubu verdi
AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti hÃ¼kÃ¼metlerinde gÃ¶rev almÄ±ÅŸ eski bakanlarla halk oylamasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± masaya yatÄ±rdÄ±