23:55, 20 Mart 2017 Pazartesi

Kayseri'deki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 19 tutuklama





Kayseri'de, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve adliyeye sevk edilen 22 eski emniyet personelinden 19'u tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kayseri'de, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±ndaÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve adliyeye sevk edilen 22 eski emniyet personelinden 19'u tutuklandÄ±. Kayseri Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal DÃ¼zene KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen SuÃ§lar BÃ¼rosunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 22 eski polisin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. AralarÄ±nda 4. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve amirlerin de bulunduÄŸu ÅŸÃ¼pheliler, Kayseri EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildikten sonra adliyeye sevk edildi. ZanlÄ±lardan Ali Ã‡, Ali Mehmet B, Aslan D, BeyazÄ±t K, Ziya Ã‡, Ahmet Y, Ali T, Adem U, Hasan Dede T, Behcet Y, Mehmet Ã‡, KÃ¶ksal T, Metin A, Naim Y, Abdurrahman K, Naci A, KÃ¶ksal T, Yasin A ve Ä°sa Y. Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±. A.B, Y.Åž. ve M.H.A. ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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