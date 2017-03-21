23:59, 20 Mart 2017 Pazartesi

ErdoÄŸan, Kuveyt Emiri el Sabah'Ä± karÅŸÄ±ladÄ±





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kuveyt Emiri el Sabah'Ä± EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda karÅŸÄ±ladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â resmi ziyaret iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gelenÂ Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah'Ä± EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda karÅŸÄ±ladÄ±. Kuveyt Emiri el Sabah'Ä± uÃ§aktan iniÅŸinde karÅŸÄ±layan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek ve Ankara Valisi Ercan Topaca eÅŸlik etti. ErdoÄŸan ve Sabah bir sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Kuveyt Emiri, havalimanÄ±nda bir sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

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