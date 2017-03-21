DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
00:13, 21 Mart 2017 SalÄ±
DÄ±ÅŸ Politika
00:03, 21 Mart 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Hollanda'dan PKK'ya gÃ¶steri izni
Hollanda'dan PKK'ya gÃ¶steri izni

TÃ¼rk yetkililerin toplantÄ± ve miting yapmasÄ±nÄ± engelleyen Hollanda, PKK'ya gÃ¶steri izni verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk yetkililerin toplantÄ± ve miting yapmasÄ±nÄ± engelleyen Hollanda'dan PKK'ya gÃ¶steri izni Ã§Ä±ktÄ±

PKK yandaÅŸlarÄ±, Hollanda'nÄ±n verdiÄŸi izinleÂ LaheyÂ kentinde PKK elebaÅŸÄ±Â Abdullah Ã–calan'Ä±n posterleri veÂ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ simgeleyen bez parÃ§alarÄ±Â ile yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±.

Nevruz kutlamasÄ± olarak sunulan etkinliÄŸe yaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. YapÄ±lan konuÅŸmalarda, anayasa referandumunda "hayÄ±r" oyu verilmesi gerektiÄŸi belirtildi.

REFERANDUMDA "HAYIR" OYU VERÄ°LMESÄ° Ã‡AÄžRISI YAPILDI

Ã–rgÃ¼t yandaÅŸlarÄ± daha sonra, polis eÅŸliÄŸinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe geÃ§ti. Ã–calanÂ posterleri ile PKK'yÄ± simgeleyen bez parÃ§alarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Ã¶rgÃ¼t sempatizanlarÄ±, sÄ±k sÄ±k TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± ve PKK lehinde sloganlar attÄ±.

PKK yandaÅŸlarÄ±, BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de AB kurumlarÄ± yakÄ±nÄ±nda da nevruz adÄ± altÄ±nda etkinlik dÃ¼zenleyerek, referandumda "hayÄ±r" oyu verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.Â 

Ã‡Ä°FTE STANDART

Hollanda'nÄ±n Avrupa BirliÄŸi (AB) terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinde olmasÄ±na raÄŸmen PKK'ya verdiÄŸi izin Ã§ifte standart olarak deÄŸerlendiriliyor.

PKK'ya izin veren Hollanda, TÃ¼rk bakanlarÄ±n etkinlik dÃ¼zenlemesini ise engellemiÅŸti. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ izni iptal edilmiÅŸ, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya da sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmiÅŸti. HÃ¼kÃ¼met, bu engellemelere, "gÃ¼venlik ve kamu dÃ¼zenini" gerekÃ§e gÃ¶stermiÅŸti.



Ä°lgili Konular Hollanda pkk
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

DÄ±ÅŸ Politika Haberleri
Hollanda'dan PKK'ya gÃ¶steri izni
Hollanda'dan PKK'ya gÃ¶steri izni

TÃ¼rk yetkililerin toplantÄ± ve miting yapmasÄ±nÄ± engelleyen Hollanda, PKK'ya gÃ¶steri izni verdi
ErdoÄŸan Kuveyt Emiri el Sabah'Ä± karÅŸÄ±ladÄ±
ErdoÄŸan, Kuveyt Emiri el Sabah'Ä± karÅŸÄ±ladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kuveyt Emiri el Sabah'Ä± EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda karÅŸÄ±ladÄ±
Kayseri'deki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 19 tutuklama
Kayseri'deki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 19 tutuklama

Kayseri'de, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve adliyeye sevk edilen 22 eski emniyet personelinden 19'u tutuklandÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu TÃ¼rkiye ve KKTC KÄ±brÄ±s'ta Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in kararlÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu: TÃ¼rkiye ve KKTC KÄ±brÄ±s'ta Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in kararlÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "TÃ¼rkiye ve KKTC, KÄ±brÄ±s'ta Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸma konusunda kararlÄ±dÄ±r. Åžimdi uzun sÃ¼reli Ã§abalarÄ±mÄ±z karÅŸÄ±lÄ±k bulmalÄ±. ArtÄ±k en son ve en zor adÄ±mÄ± atma zamanÄ± geldi." dedi
PKK'nÄ±n ÅŸehir yapÄ±lanmasÄ±na operasyonda 960 gÃ¶zaltÄ±
PKK'nÄ±n ÅŸehir yapÄ±lanmasÄ±na operasyonda 960 gÃ¶zaltÄ±

KÄ±ÅŸ Ã¼slenmesinden Ã§Ä±kan PKK'nÄ±n eylemlerini Ã¶nlemeye yÃ¶nelik, 9-20 Mart tarihlerinde Ã¼lke genelinde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda, 960 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul'da 16 ilÃ§ede elektrik kesintisi
Ä°stanbul'da 16 ilÃ§ede elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 16 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 23 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek
TerÃ¶rden zarar gÃ¶ren Ã§iftÃ§ilerin borÃ§larÄ± erteleniyor
TerÃ¶rden zarar gÃ¶ren Ã§iftÃ§ilerin borÃ§larÄ± erteleniyor

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "DiyarbakÄ±r, Mardin, ÅžÄ±rnak ve Hakkari illerinde terÃ¶rden zarar gÃ¶ren Ã§iftÃ§ilerimizin borÃ§larÄ±nÄ±n ertelenmesiyle ilgili bir karar bugÃ¼n Bakanlar Kurulumuz tarafÄ±ndan imzalandÄ±" dedi
ElazÄ±ÄŸ'da orta ÅŸiddette deprem
ElazÄ±ÄŸ'da orta ÅŸiddette deprem

ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Palu ilÃ§esinde, saat 17.39'da, 4,0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
Nusaybin'de 10 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
Nusaybin'de 10 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde 10 mahallede PKK'ya yÃ¶nelik operasyon nedeniyle sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
Ä°stanbul'da Asya-Avrupa geÃ§iÅŸi yarÄ±ndan itibaren 8 dakika
Ä°stanbul'da Asya-Avrupa geÃ§iÅŸi yarÄ±ndan itibaren 8 dakika

Asya-Avrupa geÃ§iÅŸini 8 dakikaya indirecek Ä°stinye-Ã‡ubuklu arabalÄ± vapur hattÄ±, deneme seferleriyle yarÄ±ndan itibaren hizmet verecek
YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 'Nevruz BayramÄ±' mesajÄ±
YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 'Nevruz BayramÄ±' mesajÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Nevruz BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "DayanÄ±ÅŸmayÄ± gÃ¼Ã§lendirmeli, sevginin evrensel dilini yÃ¼celtmeli ve her tÃ¼r anarÅŸi ve terÃ¶rÃ¼n karÅŸÄ±sÄ±nda olduÄŸumuzu bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya gÃ¶stermeliyiz" ifadelerini kullandÄ±
DoÄŸu'da karla mÃ¼cadele sÃ¼rÃ¼yor
DoÄŸu'da karla mÃ¼cadele sÃ¼rÃ¼yor

DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde olumsuz hava koÅŸullarÄ±nÄ±n etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ yerleÅŸim yerlerinde karla mÃ¼cadele ekipleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na aralÄ±ksÄ±z devam ediyor
HDP AÄŸrÄ± Milletvekili TaÅŸdemir gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
HDP AÄŸrÄ± Milletvekili TaÅŸdemir gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

AÄŸrÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TaÅŸdemir, adliyeye sevk edildi
Denetimlerde 112 Ã¼rÃ¼nde GDO tespit edildi
Denetimlerde 112 Ã¼rÃ¼nde GDO tespit edildi

TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2016 ve 2017'de TÃ¼rkiye genelindeki denetimlerde soya iÃ§eren 112 Ã¼rÃ¼nde GDO belirlendiÄŸini duyurdu
KarapÄ±nar YEKA ihalesi yapÄ±ldÄ±
KarapÄ±nar YEKA ihalesi yapÄ±ldÄ±

KarapÄ±nar Yenilenebilir Enerji Kaynak AlanÄ± (YEKA) ihalesinde kilovatsaat baÅŸÄ±na en dÃ¼ÅŸÃ¼k teklifi 6,99 dolar/cent ile Kalyon - Hanwha Grubu verdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m eski bakanlarla buluÅŸtu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m eski bakanlarla buluÅŸtu

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti hÃ¼kÃ¼metlerinde gÃ¶rev almÄ±ÅŸ eski bakanlarla halk oylamasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± masaya yatÄ±rdÄ±

Haberler

AB'den 'Almanya'daki PKK gÃ¶sterisi'ne iliÅŸkin aÃ§Ä±klama
AB'den 'Almanya'daki PKK gÃ¶sterisi'ne iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

PKK'nÄ±n ÅŸehir yapÄ±lanmasÄ±na operasyonda 960 gÃ¶zaltÄ±
PKK'nÄ±n ÅŸehir yapÄ±lanmasÄ±na operasyonda 960 gÃ¶zaltÄ±

Nusaybin'de 10 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
Nusaybin'de 10 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

ÅžÄ±rnak'taki PKK operasyonunda 40 gÃ¶zaltÄ±
ÅžÄ±rnak'taki PKK operasyonunda 40 gÃ¶zaltÄ±

KDP'den PKK'ya 'terk et' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
KDP'den PKK'ya 'terk et' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DiyarbakÄ±r'da PKK operasyonu: 12 gÃ¶zaltÄ±
DiyarbakÄ±r'da PKK operasyonu 12 gÃ¶zaltÄ±

Bakan KÄ±lÄ±Ã§'tan Alman ARD kanalÄ±nda tokat gibi cevaplar
Bakan KÄ±lÄ±Ã§'tan Alman ARD kanalÄ±nda tokat gibi cevaplar

DBP'li eski Savur Belediye BaÅŸkanÄ± AlÃ¶kmen tutuklandÄ±
DBP'li eski Savur Belediye BaÅŸkanÄ± AlÃ¶kmen tutuklandÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 