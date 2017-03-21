00:03, 21 Mart 2017 SalÄ±

Hollanda'dan PKK'ya gÃ¶steri izni





TÃ¼rk yetkililerin toplantÄ± ve miting yapmasÄ±nÄ± engelleyen Hollanda, PKK'ya gÃ¶steri izni verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk yetkililerin toplantÄ± ve miting yapmasÄ±nÄ± engelleyen Hollanda'dan PKK'ya gÃ¶steri izni Ã§Ä±ktÄ± PKK yandaÅŸlarÄ±, Hollanda'nÄ±n verdiÄŸi izinleÂ LaheyÂ kentinde PKK elebaÅŸÄ±Â Abdullah Ã–calan'Ä±n posterleri veÂ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ simgeleyen bez parÃ§alarÄ±Â ile yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±. Nevruz kutlamasÄ± olarak sunulan etkinliÄŸe yaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. YapÄ±lan konuÅŸmalarda, anayasa referandumunda "hayÄ±r" oyu verilmesi gerektiÄŸi belirtildi. REFERANDUMDA "HAYIR" OYU VERÄ°LMESÄ° Ã‡AÄžRISI YAPILDI Ã–rgÃ¼t yandaÅŸlarÄ± daha sonra, polis eÅŸliÄŸinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe geÃ§ti. Ã–calanÂ posterleri ile PKK'yÄ± simgeleyen bez parÃ§alarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Ã¶rgÃ¼t sempatizanlarÄ±, sÄ±k sÄ±k TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± ve PKK lehinde sloganlar attÄ±. PKK yandaÅŸlarÄ±, BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de AB kurumlarÄ± yakÄ±nÄ±nda da nevruz adÄ± altÄ±nda etkinlik dÃ¼zenleyerek, referandumda "hayÄ±r" oyu verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.Â Ã‡Ä°FTE STANDART Hollanda'nÄ±n Avrupa BirliÄŸi (AB) terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinde olmasÄ±na raÄŸmen PKK'ya verdiÄŸi izin Ã§ifte standart olarak deÄŸerlendiriliyor. PKK'ya izin veren Hollanda, TÃ¼rk bakanlarÄ±n etkinlik dÃ¼zenlemesini ise engellemiÅŸti. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ izni iptal edilmiÅŸ, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya da sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmiÅŸti. HÃ¼kÃ¼met, bu engellemelere, "gÃ¼venlik ve kamu dÃ¼zenini" gerekÃ§e gÃ¶stermiÅŸti.

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