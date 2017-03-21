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02:18, 21 Mart 2017 SalÄ±
Amerika
GÃ¼ncelleme: 00:15, 21 Mart 2017 SalÄ±

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Beyaz Saray'dan 'Trump-Rusya' iddialarÄ±na yalanlama
Beyaz Saray'dan 'Trump-Rusya' iddialarÄ±na yalanlama

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n seÃ§im kampanyasÄ± ile Rusya arasÄ±nda gizli iÅŸ birliÄŸi olduÄŸuna yÃ¶nelik herhangi bir kanÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray'daki gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda SÃ¶zcÃ¼Â Sean Spicer, Amerikan kamuoyunu meÅŸgul etmeye devam edenÂ "Trump'Ä±n dinleme iddiasÄ±"Â veÂ "seÃ§im dÃ¶neminde Rusya ile iliÅŸkileri"Â hakkÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na deÄŸerlendirmelerde bulundu.

SeÃ§im dÃ¶neminde RuslarÄ±n Trump kampanyasÄ±na yardÄ±m ettiÄŸi veya iliÅŸki iÃ§inde olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± bir kez daha reddeden Spicer, bunun istihbarat yetkililerince de dile getirildiÄŸini belirtti.

"TRUMP-RUSYA Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ°NE DAÄ°R HÄ°Ã‡BÄ°R KANIT OLMADIÄžINI ONAYLADILAR"

"Obama dÃ¶nemi kÄ±demli istihbarat yetkilileri, Trump-Rusya gizli iÅŸbirliÄŸine dair hiÃ§bir kanÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kamuoyu Ã¶nÃ¼nde onayladÄ±lar. Obama'nÄ±n CIA DirektÃ¶rÃ¼ de Ulusal Ä°stihbarat DirektÃ¶rÃ¼ de bunu sÃ¶yledi. Biz sadece onlarÄ±n sÃ¶zlerini aldÄ±k." ÅŸeklinde konuÅŸan Spicer, bu konudaki haberlerin olaylarÄ±n bir boyutunu yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

"SORUÅžTURMA Ä°LE Ä°SPAT AYRI ÅžEYLERDÄ°R"

Spicer, bir basÄ±n mensubunun, Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu (FBI) DirektÃ¶rÃ¼ James Comey'nin "Trump'Ä±n dinlendiÄŸi iddiasÄ±nÄ± destekleyecek bilgiye sahip olmadÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklindeki sÃ¶zlerini hatÄ±rlatarak, "ArtÄ±k BaÅŸkan dinleme iddiasÄ±ndan vazgeÃ§ecek mi?" sorusuna da cevap verdi.

Spicer, "Ortada devam eden bir oturum ve konuyla ilgili Ã§ok sayÄ±da haber var. Bir ÅŸeyi soruÅŸturmakla onu ispatlamak iki farklÄ± ÅŸeydir." diyerek Trump'Ä±n dinleme iddialarÄ±nÄ±n hala geÃ§erli olduÄŸunu, dinlemenin olmadÄ±ÄŸÄ± sonucuna ulaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

TRUMP RESMEN FBI SORUÅžTURMASINDA

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Ä°lgili Konular rusya trump ABD
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