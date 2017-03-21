00:16, 21 Mart 2017 SalÄ±

Kuzey Kore'den ABD'nin askeri mÃ¼dahale uyarÄ±sÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KoreÂ Haber AjansÄ±'nÄ±n (KCNA) adÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ne dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde,Â ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±nÂ Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer programÄ±na karÅŸÄ± daha sert yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmasÄ± ve muhtemelÂ askeri mÃ¼dahaleÂ aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n kendilerini korkutmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

SÃ¶zcÃ¼, "Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer gÃ¼cÃ¼ Ã§ok kÄ±ymetli bir adalet kÄ±lÄ±cÄ±dÄ±r ve sosyalist ana vatanÄ±mÄ±z ile halkÄ±mÄ±zÄ±n canÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in en gÃ¼venilir savaÅŸ caydÄ±rÄ±cÄ±sÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kabullenmesi gerektiÄŸine iÅŸaret eden sÃ¶zcÃ¼, "EÄŸer iÅŸ adamÄ±na dÃ¶nmÃ¼ÅŸ ABD yetkilileri Kuzey Kore'yi korkutacaklarÄ±nÄ± sanÄ±yorlarsa bilmelidirler ki bu yÃ¶ntemleri iÅŸe yaramÄ±yor." dedi.

"STRATEJÄ°K SABIR TÃœKENDÄ°"

Asya turu Ã§erÃ§evesinde Japonya'nÄ±n ardÄ±ndan cuma gÃ¼nÃ¼ GÃ¼ney Kore'ye ziyarette bulunan Tillerson, GÃ¼ney ve Kuzey Kore sÄ±nÄ±rÄ±ndaki askerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lgede yer alan Panmunjom kÃ¶yÃ¼nÃ¼ ziyaretinde Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer faaliyetlerine devam etmesi halinde Ã¼lkeye askeri mÃ¼dahalede bulunulmasÄ± seÃ§eneÄŸinin masada olduÄŸunu belirtmiÅŸti.

Tillerson, Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± "stratejik sabrÄ±n" tÃ¼kendiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

Kuzey'e askeri harekat dÃ¼zenlenmesi olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin soruyu Tillerson, "Elbette, iÅŸin askeri Ã§atÄ±ÅŸma noktasÄ±na gelmesini istemiyoruz. EÄŸer nÃ¼kleer silah programlarÄ± tehdidini, bizim eylem gerektirdiÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±rlarsa, bu seÃ§enek masada duruyor." ÅŸeklinde yanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±.