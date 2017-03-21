09:17, 21 Mart 2017 SalÄ±

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 21 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- Kuveyt Emiri el Sabah TÃ¼rkiye'de

- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah'Ä± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak.

- ErdoÄŸan ve el Sabah, baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan bazÄ± anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶renine katÄ±lacak.

- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, el Sabah'a Devlet NiÅŸanÄ± tevcih edecek, onuruna akÅŸam yemeÄŸi verecek.

(Ankara/16.30/16.45/17.30/18.30/19.00)Â

- Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile JW Marriott Otel'de ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

(Ankara/11.00/11.45)Â

2- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ankara Arena Spor Salonu'nda "Ä°nsan Ä°Ã§in Orman Ekonomi Ä°Ã§in Orman" programÄ±na katÄ±lacak.

(Ankara/11.00)Â

3- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Mecliste Bilim Kurulu toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.

(TBMM/12.00)Â

4- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ATO Congresium'da "UluslararasÄ± HacÄ± BektaÅŸ VeliÌ‡ ve Sultan Nevruz Cem'iÌ‡ BuluÅŸmasÄ±"na katÄ±lacak, WOW Otel'de kanaat Ã¶nderleri ile bir araya gelecek.

(Ankara/10.00/Ä°stanbul/20.00)

5- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸehit Ramazan TaÅŸkÄ±n'Ä±n ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, Atakum KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluÅŸacak, Anemon Otel'de iÅŸ dÃ¼nyasÄ± temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Samsun/10.00/11.00/16.30)Â

6- Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Anadolu AjansÄ± EditÃ¶r MasasÄ±'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)Â



YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Enerji Bir-Sen KadÄ±n Komisyonu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen programda, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi"ni anlatacak.

(Ankara/15.00)Â

2- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Eruh ilÃ§esinde korucularÄ±n yemin tÃ¶renine katÄ±lacak, esnafÄ± ziyaret edecek, mitingde halka seslenecek, Siirt Ãœniversitesinde STK temsilcileri, kanaat Ã¶nderleri ve muhtarlarla bir araya gelecek, Karatay ilÃ§esinde dÃ¼zenlenecek toplantÄ±da bulunacak.

(Siirt/10.30-16.30/Konya/19.30)Â

3- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ãœniversitesinde Ã¼niversiteli genÃ§lerle buluÅŸacak, AK Parti Sincan Ä°lÃ§e GenÃ§lik KollarÄ±nÄ±n GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼ programÄ±na katÄ±lacak.

(Ankara/16.30/19.00)Â

4- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, ValiliÄŸi ve SeÃ§im Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, Ä°l SaÄŸlÄ±k DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, Baskil ve Keban ilÃ§elerinde miting yapacak, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla bir araya gelecek.

(ElazÄ±ÄŸ/10.30-19.15)Â

5- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–znur Ã‡alÄ±k, parti genel merkezinde, "Engelsiz TÃ¼rkiye iÃ§in Evet" programÄ±na katÄ±lacak.

(Ankara/13.30)Â

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EKONOMÄ°

1- BiÌ‡liÌ‡m, SanayiÌ‡ ve TeknolojiÌ‡ BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, 1.Ulusal CoÄŸrafi Ä°ÅŸaretler BuluÅŸmasÄ± etkinliÄŸine iÅŸtirak edecek.

(Ankara/10.00)Â

2- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, PÃ¼tÃ¼rge ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen mitingde konuÅŸacak, DoÄŸanyol ilÃ§esinde esnafÄ± ziyaret edecek, TopsÃ¶ÄŸÃ¼t Mahallesi mitingine katÄ±lacak.

(Malatya/12.00-19.00)Â

3- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfiÌ‡ Elvan, Mersin Kuvayimilliye Caddesi esnafÄ± ile serbest bÃ¶lgeyi ziyaret edecek, Ã§eÅŸitli derneklerin toplantÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra mahalle mitinglerinde bulunucak.

(Mersin/10.00-19.30)Â

4- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Ã‡orum Esnaf ve Sanatkarlar OdalarÄ± BirliÄŸini ziyaret edecek, Ã‡orum Ticaret ve Sanayi OdasÄ± YÃ¶netim Kurulu ve iÅŸ adamlarÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, Ã§iftÃ§ilerle toplantÄ± yapacak.

(Ã‡orum/10.00/11.30/13.00)Â

5- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Ankara Åžeker FabrikasÄ± iÅŸÃ§ileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, Etimesgut Dernekler Platformu ve Kars-Ardahan-IÄŸdÄ±r Dernekleri Federasyonu yÃ¶neticileriyle toplantÄ±da bir araya gelecek.

(Ankara/14.30/16.30/19.30)Â

6- Hazine, 13 ay vadeli, kuponsuz devlet tahvili ihalesi yapacak.

(Ankara)

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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(BaÄŸdat)Â

2- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.

(Halep/Ä°dlib/Åžam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)Â

3-Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)Â

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KÃœLTÃœR SANAT

1- Halk ozanÄ± AÅŸÄ±k Veysel'in vefatÄ±nÄ±n 44. yÄ±lÄ±nda, Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonu'nda "AÅŸÄ±k Veyselâ€™i Anma Konseri" dÃ¼zenlenecek.

(Ä°stanbul/20.00) (FotoÄŸraflÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼)

2- Zeytinburnu Belediyesince bu yÄ±l ikincisi dÃ¼zenlenen "UluslararasÄ± Zeytinburnu Ã–ykÃ¼ Festivali" baÅŸlayacak.

(Ä°stanbul/19.00)

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SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi 27. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e-Maccabi FOX ve Zalgiris-Anadolu Efes maÃ§larÄ± oynanacak.

(Ä°stanbul/20.45/Kaunas/21.00)Â

2- Basketbol FIBA KadÄ±nlar Avrupa KupasÄ± yarÄ± final ilk maÃ§larÄ±nda Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Bellona AGÃœ ve Galatasaray-YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Hatay/18.00/Ä°stanbul/19.30)Â

3- Basketbol FIBA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek final ilk maÃ§Ä±nda Banvit, Almanya'nÄ±n MHP Reisen takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.

(BalÄ±kesir/20.00)Â

4- Voleybol Erkekler CEV Åžampiyonlar Ligi 12'li play-off turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda Dinamo Moskova-Arkas Spor ve Recycling Volley-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor maÃ§larÄ± oynanacak.

(Moskova/19.00/Berlin/21.30)



Ã–ZEL HABER

1- Ä°ngiliz ÅŸirketleri Uzak DoÄŸu yerine TÃ¼rkiye'ye yÃ¶neldi

- TÃ¼rkiye'deki Ä°ngiliz Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Chris Gaunt:

- "Ä°ngiliz ÅŸirketleri dÄ±ÅŸarÄ±dan temin edeceÄŸi Ã¼rÃ¼nleri almak iÃ§in daha Ã¶nce Hindistan, Ã‡in, GÃ¼neydoÄŸu Asya'ya gidiyordu. Son 18 aydÄ±r TÃ¼rkiye'ye geliyorlar. Kalite, seyahat ve kazanÄ±lan zaman... BÃ¼tÃ¼n bunlar TÃ¼rkiye'yi daha cazip kÄ±lÄ±yor"

- "Ä°ngiliz ÅŸirketleri son 10 yÄ±ldÄ±r TÃ¼rkiye'ye 20 milyar sterlin yatÄ±rÄ±m yaptÄ±"

- "Ä°ngiliz ihracatÃ§Ä±lar iÃ§in TÃ¼rkiye'deki fÄ±rsatlarÄ± teknoloji, inovasyon, yaratÄ±cÄ±lÄ±k, saÄŸlÄ±k hizmetleri, altyapÄ± hizmetleri ve tarÄ±m. TÃ¼rkiye'yi bÃ¶lgesinde geliÅŸen Ã¼s olarak gÃ¶rÃ¼yoruz"

- "TÃ¼rkiye ekonomisinde ÅŸu anda bir baskÄ± var. Orta ve uzun vadede TÃ¼rk ekonomisi yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ecek"

- "Ä°ngiltere'deki bazÄ± medya kuruluÅŸlarÄ± TÃ¼rkiye hakkÄ±nda abartÄ±yor"

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2- Nevruzun binlerce yÄ±llÄ±k ritÃ¼elleri

- BaharÄ±n geliÅŸi olarak kutlanan nevruz, ritÃ¼elleriyle farklÄ± coÄŸrafyalarda binlerce yÄ±ldÄ±r toplumsal birliÄŸi, dayanÄ±ÅŸmayÄ±, yardÄ±mlaÅŸmayÄ± saÄŸlayan iÃ§eriÄŸiyle yaÅŸatÄ±lÄ±yor

- Nevruz'un kutlandÄ±ÄŸÄ± kimi topraklarda ateÅŸin Ã¼stÃ¼nden atlama, kiminde mezarlÄ±k ziyareti, kimisinde ise bolluk ve bereketi simgeleyen 7 ayrÄ± kuruyemiÅŸ tÃ¼ketiliyor

- EÃœ TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± AraÅŸtÄ±rmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Metin Ekici:

- "Nevruz, birlik ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k iÃ§inde olmanÄ±n, bolluk ve bereketi paylaÅŸmanÄ±n, sosyal olarak dayanÄ±ÅŸmanÄ±n pekiÅŸtirici bir gÃ¼nÃ¼ olarak kutlanmasÄ± gereken Ã¶zel gÃ¼nlerden birisi"

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3- AsÄ±rlÄ±k ninenin Ã¶ÄŸrenme azmi

- Hatay'da, 102 yaÅŸÄ±ndaki Fatma AÃ§lan, Kur'an-Ä± Kerim okuma hayalini, mahallelerinde aÃ§Ä±lan kurs sayesinde gerÃ§ekleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

- Fatma nine:

- "Evdeyim boÅŸ boÅŸ oturup ne yapayÄ±m. Kurs aÃ§Ä±ldÄ± Kur'an-Ä± Kerim de aldÄ±m ve kursa baÅŸladÄ±m. Åžimdi yavaÅŸ yavaÅŸ okuyorum."

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