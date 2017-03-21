TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 21 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- Kuveyt Emiri el Sabah TÃ¼rkiye'de
- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah'Ä± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak.
- ErdoÄŸan ve el Sabah, baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan bazÄ± anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶renine katÄ±lacak.
- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, el Sabah'a Devlet NiÅŸanÄ± tevcih edecek, onuruna akÅŸam yemeÄŸi verecek.
(Ankara/16.30/16.45/17.30/18.30/19.00)Â
- Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile JW Marriott Otel'de ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
(Ankara/11.00/11.45)Â
2- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ankara Arena Spor Salonu'nda "Ä°nsan Ä°Ã§in Orman Ekonomi Ä°Ã§in Orman" programÄ±na katÄ±lacak.
(Ankara/11.00)Â
3- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Mecliste Bilim Kurulu toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.
(TBMM/12.00)Â
4- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ATO Congresium'da "UluslararasÄ± HacÄ± BektaÅŸ VeliÌ‡ ve Sultan Nevruz Cem'iÌ‡ BuluÅŸmasÄ±"na katÄ±lacak, WOW Otel'de kanaat Ã¶nderleri ile bir araya gelecek.
(Ankara/10.00/Ä°stanbul/20.00)
5- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸehit Ramazan TaÅŸkÄ±n'Ä±n ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, Atakum KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluÅŸacak, Anemon Otel'de iÅŸ dÃ¼nyasÄ± temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Samsun/10.00/11.00/16.30)Â
6- Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Anadolu AjansÄ± EditÃ¶r MasasÄ±'na konuk olacak.
(Ankara/10.00)Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Enerji Bir-Sen KadÄ±n Komisyonu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen programda, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi"ni anlatacak.
(Ankara/15.00)Â
2- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Eruh ilÃ§esinde korucularÄ±n yemin tÃ¶renine katÄ±lacak, esnafÄ± ziyaret edecek, mitingde halka seslenecek, Siirt Ãœniversitesinde STK temsilcileri, kanaat Ã¶nderleri ve muhtarlarla bir araya gelecek, Karatay ilÃ§esinde dÃ¼zenlenecek toplantÄ±da bulunacak.
(Siirt/10.30-16.30/Konya/19.30)Â
3- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ãœniversitesinde Ã¼niversiteli genÃ§lerle buluÅŸacak, AK Parti Sincan Ä°lÃ§e GenÃ§lik KollarÄ±nÄ±n GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼ programÄ±na katÄ±lacak.
(Ankara/16.30/19.00)Â
4- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, ValiliÄŸi ve SeÃ§im Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, Ä°l SaÄŸlÄ±k DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, Baskil ve Keban ilÃ§elerinde miting yapacak, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla bir araya gelecek.
(ElazÄ±ÄŸ/10.30-19.15)Â
5- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–znur Ã‡alÄ±k, parti genel merkezinde, "Engelsiz TÃ¼rkiye iÃ§in Evet" programÄ±na katÄ±lacak.
(Ankara/13.30)Â
Â
EKONOMÄ°
1- BiÌ‡liÌ‡m, SanayiÌ‡ ve TeknolojiÌ‡ BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, 1.Ulusal CoÄŸrafi Ä°ÅŸaretler BuluÅŸmasÄ± etkinliÄŸine iÅŸtirak edecek.
(Ankara/10.00)Â
2- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, PÃ¼tÃ¼rge ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen mitingde konuÅŸacak, DoÄŸanyol ilÃ§esinde esnafÄ± ziyaret edecek, TopsÃ¶ÄŸÃ¼t Mahallesi mitingine katÄ±lacak.
(Malatya/12.00-19.00)Â
3- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfiÌ‡ Elvan, Mersin Kuvayimilliye Caddesi esnafÄ± ile serbest bÃ¶lgeyi ziyaret edecek, Ã§eÅŸitli derneklerin toplantÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra mahalle mitinglerinde bulunucak.
(Mersin/10.00-19.30)Â
4- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Ã‡orum Esnaf ve Sanatkarlar OdalarÄ± BirliÄŸini ziyaret edecek, Ã‡orum Ticaret ve Sanayi OdasÄ± YÃ¶netim Kurulu ve iÅŸ adamlarÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, Ã§iftÃ§ilerle toplantÄ± yapacak.
(Ã‡orum/10.00/11.30/13.00)Â
5- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Ankara Åžeker FabrikasÄ± iÅŸÃ§ileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, Etimesgut Dernekler Platformu ve Kars-Ardahan-IÄŸdÄ±r Dernekleri Federasyonu yÃ¶neticileriyle toplantÄ±da bir araya gelecek.
(Ankara/14.30/16.30/19.30)Â
6- Hazine, 13 ay vadeli, kuponsuz devlet tahvili ihalesi yapacak.
(Ankara)
Â
DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(BaÄŸdat)Â
2- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.
(Halep/Ä°dlib/Åžam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)Â
3-Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Sana/Riyad)Â
Â
KÃœLTÃœR SANAT
1- Halk ozanÄ± AÅŸÄ±k Veysel'in vefatÄ±nÄ±n 44. yÄ±lÄ±nda, Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonu'nda "AÅŸÄ±k Veyselâ€™i Anma Konseri" dÃ¼zenlenecek.
(Ä°stanbul/20.00) (FotoÄŸraflÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼)
2- Zeytinburnu Belediyesince bu yÄ±l ikincisi dÃ¼zenlenen "UluslararasÄ± Zeytinburnu Ã–ykÃ¼ Festivali" baÅŸlayacak.
(Ä°stanbul/19.00)
Â
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi 27. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e-Maccabi FOX ve Zalgiris-Anadolu Efes maÃ§larÄ± oynanacak.
(Ä°stanbul/20.45/Kaunas/21.00)Â
2- Basketbol FIBA KadÄ±nlar Avrupa KupasÄ± yarÄ± final ilk maÃ§larÄ±nda Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Bellona AGÃœ ve Galatasaray-YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Hatay/18.00/Ä°stanbul/19.30)Â
3- Basketbol FIBA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek final ilk maÃ§Ä±nda Banvit, Almanya'nÄ±n MHP Reisen takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.
(BalÄ±kesir/20.00)Â
4- Voleybol Erkekler CEV Åžampiyonlar Ligi 12'li play-off turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda Dinamo Moskova-Arkas Spor ve Recycling Volley-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor maÃ§larÄ± oynanacak.
(Moskova/19.00/Berlin/21.30)
Ã–ZEL HABER
1- Ä°ngiliz ÅŸirketleri Uzak DoÄŸu yerine TÃ¼rkiye'ye yÃ¶neldi
- TÃ¼rkiye'deki Ä°ngiliz Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Chris Gaunt:
- "Ä°ngiliz ÅŸirketleri dÄ±ÅŸarÄ±dan temin edeceÄŸi Ã¼rÃ¼nleri almak iÃ§in daha Ã¶nce Hindistan, Ã‡in, GÃ¼neydoÄŸu Asya'ya gidiyordu. Son 18 aydÄ±r TÃ¼rkiye'ye geliyorlar. Kalite, seyahat ve kazanÄ±lan zaman... BÃ¼tÃ¼n bunlar TÃ¼rkiye'yi daha cazip kÄ±lÄ±yor"
- "Ä°ngiliz ÅŸirketleri son 10 yÄ±ldÄ±r TÃ¼rkiye'ye 20 milyar sterlin yatÄ±rÄ±m yaptÄ±"
- "Ä°ngiliz ihracatÃ§Ä±lar iÃ§in TÃ¼rkiye'deki fÄ±rsatlarÄ± teknoloji, inovasyon, yaratÄ±cÄ±lÄ±k, saÄŸlÄ±k hizmetleri, altyapÄ± hizmetleri ve tarÄ±m. TÃ¼rkiye'yi bÃ¶lgesinde geliÅŸen Ã¼s olarak gÃ¶rÃ¼yoruz"
- "TÃ¼rkiye ekonomisinde ÅŸu anda bir baskÄ± var. Orta ve uzun vadede TÃ¼rk ekonomisi yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ecek"
- "Ä°ngiltere'deki bazÄ± medya kuruluÅŸlarÄ± TÃ¼rkiye hakkÄ±nda abartÄ±yor"
Â
2- Nevruzun binlerce yÄ±llÄ±k ritÃ¼elleri
- BaharÄ±n geliÅŸi olarak kutlanan nevruz, ritÃ¼elleriyle farklÄ± coÄŸrafyalarda binlerce yÄ±ldÄ±r toplumsal birliÄŸi, dayanÄ±ÅŸmayÄ±, yardÄ±mlaÅŸmayÄ± saÄŸlayan iÃ§eriÄŸiyle yaÅŸatÄ±lÄ±yor
- Nevruz'un kutlandÄ±ÄŸÄ± kimi topraklarda ateÅŸin Ã¼stÃ¼nden atlama, kiminde mezarlÄ±k ziyareti, kimisinde ise bolluk ve bereketi simgeleyen 7 ayrÄ± kuruyemiÅŸ tÃ¼ketiliyor
- EÃœ TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± AraÅŸtÄ±rmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Metin Ekici:
- "Nevruz, birlik ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k iÃ§inde olmanÄ±n, bolluk ve bereketi paylaÅŸmanÄ±n, sosyal olarak dayanÄ±ÅŸmanÄ±n pekiÅŸtirici bir gÃ¼nÃ¼ olarak kutlanmasÄ± gereken Ã¶zel gÃ¼nlerden birisi"
Â
3- AsÄ±rlÄ±k ninenin Ã¶ÄŸrenme azmi
- Hatay'da, 102 yaÅŸÄ±ndaki Fatma AÃ§lan, Kur'an-Ä± Kerim okuma hayalini, mahallelerinde aÃ§Ä±lan kurs sayesinde gerÃ§ekleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
- Fatma nine:
- "Evdeyim boÅŸ boÅŸ oturup ne yapayÄ±m. Kurs aÃ§Ä±ldÄ± Kur'an-Ä± Kerim de aldÄ±m ve kursa baÅŸladÄ±m. Åžimdi yavaÅŸ yavaÅŸ okuyorum."
Â
Â
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah'Ä± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el Ä°badi ile Beyaz Sarayâ€™da bir araya gelecek
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°lim Yayma VakfÄ± Genel Kurulu ve TÃ¼rkiye Esnaf BuluÅŸmasÄ± programÄ±na katÄ±lacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, ABD'de, BM Genel Kurulunda dÃ¼zenlenen KadÄ±nÄ±n StatÃ¼sÃ¼ Komisyonu bakanlar toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸacak.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak Su KaynaklarÄ± BakanÄ± Hasan el Cenabi'yi Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek.
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik Hollanda, Almanya ve AB Ã¼lkelerinde TÃ¼rk bakanlara yÃ¶nelik engellemeler ile yaÅŸanan son geliÅŸmeler ve AB'yle iliÅŸkiler konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸmak Ã¼zere televizyon, gazete ve ajanslarÄ±n Ankara temsilcileriyle bakanlÄ±kta bir araya gelecek.
Ãœniversiteye giriÅŸte birinci aÅŸama olan 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvurduÄŸu YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± yapÄ±lacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ±na ve Putin tarafÄ±ndan onuruna verilecek yemeÄŸe katÄ±lacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Chatham House'da dÃ¼zenlenecek programa katÄ±lacak, Bloomberg organizasyonunda uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larla bir araya gelecek, Ä°ngiltere UluslararasÄ± Ticaret BakanÄ± Liam Fox ve Lord Price ile resmi temaslarda bulunacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± ve Savunma BakanÄ± Hani el Mulkiâ€™yi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul edecek.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, baÅŸkent Parisâ€™teki Versailles SarayÄ±'nda Almanya, Ä°spanya ve Ä°talya baÅŸbakanlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± dÃ¶rtlÃ¼ gayri resmi liderler zirvesi dÃ¼zenleyecek, zirve sonrasÄ± liderler ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak.