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10:35, 21 Mart 2017 SalÄ±
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09:29, 21 Mart 2017 SalÄ±

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DiyarbakÄ±r'daki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi
DiyarbakÄ±r'daki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi

Lice ve Hani ilÃ§elerine baÄŸlÄ± 10 kÄ±rsal mahallede 19 Mart'ta ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Hani ve Lice ilÃ§elerine baÄŸlÄ± 10 kÄ±rsal mahallede ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Lice ve Hani ilÃ§eleri kÄ±rsalÄ±nda faaliyet yÃ¼rÃ¼ten, aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen terÃ¶ristler ile iÅŸbirlikÃ§ilerinin etkisiz hale getirilmesi, bÃ¶lgede terÃ¶ristlerce kullanÄ±lan sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ±nÄ± ve uÃ§aksavar mevzilerinin tahrip edilmesi, malzemelerin ele geÃ§irilmesi amacÄ±yla operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, operasyon dÃ¼zenlenen bÃ¶lgelerde halkÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereÄŸince, Lice ve Hani ilÃ§elerine baÄŸlÄ± 10 kÄ±rsal mahallede 19 Mart'ta saat 20.00'den itibaren duyurulan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n saat 08.00 itibarÄ±yla kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.



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