Tayfun TalipoÄŸlu hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Gazeteci Tayfun TalipoÄŸlu, Ä°zmir'de tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± hastanede 55 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TalipoÄŸlu'nun Konak ilÃ§esi GÃ¼zelyalÄ± Mahallesi'ndeki evinde fenalaÅŸmasÄ± Ã¼zerine yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verildi.
SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince Ä°zmir Katip Ã‡elebi Ãœniversitesi AtatÃ¼rk EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan TalipoÄŸlu, mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.
Kars'ta 1962 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Tayfun TalipoÄŸlu, Ankara Ãœniversitesi Siyasal Bilgiler FakÃ¼ltesi Kamu YÃ¶netimi BÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun oldu. GazeteciliÄŸe muhabirlikle baÅŸlayan TalipoÄŸlu'nun "Bamteli" adlÄ± programÄ± 1995'ten itibaren bazÄ± televizyon kanallarÄ±nda yayÄ±nlandÄ±. KÃ¶ÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± da yapan TalipoÄŸlu'nun, kaleme aldÄ±ÄŸÄ± kitaplarÄ±n yanÄ± sÄ±ra ÅŸiir ve tÃ¼rkÃ¼ albÃ¼mleri bulunuyor.
Ä°zmir'deki evinde fenalaÅŸan gazeteci TalipoÄŸlu, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti
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