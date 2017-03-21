Brezilya yolcularÄ±na

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (DSÃ–) son raporunda, baÅŸka Ã¼lkelerden Brezilya'nÄ±n Sao Paulo ve Rio de Janeiro eyaletlerine seyahat edecek yolculara "sarÄ±humma aÅŸÄ±sÄ±" yaptÄ±rmalarÄ± tavsiye edildi.
DSÃ–'nÃ¼n raporunda, Sao Paulo eyaletinde Sao Paulo ve Campinas, Rio de Janeiro eyaletinde ise Rio de Janeiro ve Niteroi ÅŸehirleri hariÃ§ diÄŸer bÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgelerin sarÄ±humma bulaÅŸma riski altÄ±nda olduÄŸunun dikkate alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi bildirildi. Bu 4 kent, uluslararasÄ± yolculara aÅŸÄ± tavsiyesine dahil edilmedi.
SarÄ±hummanÄ±n Ã¼lkenin Atlantik sahilleri boyunca yayÄ±lmaya devam ettiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunulan raporda, Brezilya'daki risk bÃ¶lgelerine gidecek yolculara seyahatlerinden 10 gÃ¼n Ã¶nce hastalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± aÅŸÄ± yaptÄ±rmalarÄ± ve sivrisinek sokmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in tedbir almalarÄ± Ã¶nerildi.
DSÃ–, Minas Gerais ve Espirito Santos eyaletlerinin tÃ¼mÃ¼ ile Bahia eyaletinin gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki 69 belediye bÃ¶lgesi iÃ§in daha Ã¶nce aÅŸÄ± tavsiyesinde bulunmuÅŸtu.
ÃœLKE GENELÄ°NDE YAYILMAYA DEVAM EDÄ°YOR
Sao Paulo SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ HastalÄ±k Kontrol KoordinatÃ¶rÃ¼ BulaÅŸÄ±cÄ± HastalÄ±k UzmanÄ± Markos Boulos, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sarÄ±hummanÄ±n Ã¼lke genelinde yayÄ±lmasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.
HastalÄ±ÄŸÄ±n eyaletin diÄŸer bÃ¶lgelerine ulaÅŸÄ±p ulaÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± bilmediklerini aktaran Boulos, "Ancak bunun ÅŸu anda gerÃ§ekleÅŸmemesi Ã¼mit ediliyor." ifadesini kullandÄ±.
Boulos, DSÃ–'nÃ¼n Ã¶nerisindeki deÄŸiÅŸikliÄŸin aÅŸÄ±lamalarla ilgili yerel tavsiyeleri deÄŸiÅŸtirmeyeceÄŸini belirtti.
Eyaletin kÄ±yÄ± ÅŸeridindeki nÃ¼fusun aÅŸÄ± yaptÄ±rmasÄ± iÃ§in herhangi bir neden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Boulos, ÅŸÃ¼pheli enfeksiyonlar ortaya Ã§Ä±kmasÄ± veya Sao Paulo kentine daha yakÄ±n bÃ¶lgelerde hastalÄ±ÄŸa yakalanan maymun Ã¶lÃ¼mlerinin gÃ¶zlemlenmesi durumunda stratejilerinin gÃ¶zden geÃ§irileceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.
Brezilya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n duyurusuna gÃ¶re, bakanlÄ±ÄŸa geÃ§en aralÄ±k ayÄ±ndan bu yana kadar bin 561 ÅŸÃ¼pheli sarÄ±humma vakasÄ± bildirildi. BunlarÄ±n 448'i doÄŸrulandÄ±, 850 vakanÄ±n incelemesi sÃ¼rÃ¼yor. Ãœlkenin 188 kentine yayÄ±lan sarÄ±humma hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalananlarÄ±n Ã¶lÃ¼m riski yÃ¼zde 32,1 olarak aÃ§Ä±klandÄ±. SalgÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bu yana Brezilya'da 144 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Emekli Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Aden, ABD GÃ¼mrÃ¼k ve SÄ±nÄ±r GÃ¼venliÄŸi gÃ¶revlilerince New York'ta havalimanÄ±nda 1,5 saat gÃ¶zaltÄ±nda tutulduktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
DSÃ–, Sao Paulo, Campinas, Rio de Janeiro ve Niteroi kentleri hariÃ§ diÄŸer bÃ¶lgelere baÅŸka Ã¼lkelerden seyahat edecek kiÅŸilere yola Ã§Ä±kmadan 10 gÃ¼n Ã¶nce aÅŸÄ± yaptÄ±rmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°spanyaâ€™nÄ±n Valencia kentinde dÃ¼zenlenen ve geÃ§en yÄ±l UNESCO DÃ¼nya KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± Listesiâ€™ne giren Las Fallas Festivali, kent merkezindeki dev kuklalarÄ±n ateÅŸe verilmesiyle son buldu
Rejim ablukasÄ± altÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bÃ¶lgeden Ã§Ä±karÄ±larak Azez ve Cerablus'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼len bin 354 Suriyeli iÃ§in kamplarda Ã§adÄ±rlar kuruldu
Pyongyang yÃ¶netimi, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'Ä±n Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer programÄ±na karÅŸÄ± daha sert yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmasÄ± ve muhtemel askeri mÃ¼dahale aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n kendilerini korkutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n seÃ§im kampanyasÄ± ile Rusya arasÄ±nda gizli iÅŸ birliÄŸi olduÄŸuna yÃ¶nelik herhangi bir kanÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti
Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 13 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 31 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Ä°ngiliz fizikÃ§i Stephen Hawking, uzaya gitmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
UNOCHA'nÄ±n raporuna gÃ¶re, 20 bin kiÅŸi Ã‡in'e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±, 10 bin gÃ¶Ã§men iÅŸÃ§i de Ã¼lkenin diÄŸer kesimlerindeki evlerine dÃ¶ndÃ¼
AB, PKKâ€™nÄ±n Almanyaâ€™da hafta sonu dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶steriye raÄŸmen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesine alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±n uygulanmakta olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼
Irak'Ä±n KerkÃ¼k Kenti Valisi Kerim'in Nevruz kutlamalarÄ± Ã§erÃ§evesinde kentteki tÃ¼m devlet kurum ve kuruluÅŸ binalarÄ±nÄ±n Ã¼zerine IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± talimatÄ±na TÃ¼rkmenlerin tepkisi sÃ¼rÃ¼yor
Avustralya'da siyasilerin Ã¶zel telefon numaralarÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±kla internette yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
FBI DirektÃ¶rÃ¼ James Comey, Donald Trump ile Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkinin FBI soruÅŸturmasÄ± altÄ±nda olduÄŸunu ilk kez resmi olarak aÃ§Ä±kladÄ±
BelÃ§ika EÅŸit Haklar ve Yoksullukla MÃ¼cadeleden Sorumlu Devlet BakanÄ± Demir, AB'nin baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ± savunarak, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n zorlamayla da olsa "BatÄ±'nÄ±n deÄŸerlerini" benimsemesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi
BM Genel Sekreteri Guterres'in, Ä°srail'i Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§layan ESCWA raporunun geri Ã§ekilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± Gazze'de protesto edildi