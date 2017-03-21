09:46, 21 Mart 2017 SalÄ±

Brezilya yolcularÄ±na "sarÄ±humma aÅŸÄ±sÄ±" Ã¶nerisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (DSÃ–) son raporunda, baÅŸka Ã¼lkelerden Brezilya'nÄ±n Sao Paulo ve Rio de Janeiro eyaletlerine seyahat edecek yolculara "sarÄ±humma aÅŸÄ±sÄ±" yaptÄ±rmalarÄ± tavsiye edildi.

DSÃ–'nÃ¼n raporunda, Sao Paulo eyaletinde Sao Paulo ve Campinas, Rio de Janeiro eyaletinde ise Rio de Janeiro ve Niteroi ÅŸehirleri hariÃ§ diÄŸer bÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgelerin sarÄ±humma bulaÅŸma riski altÄ±nda olduÄŸunun dikkate alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi bildirildi. Bu 4 kent, uluslararasÄ± yolculara aÅŸÄ± tavsiyesine dahil edilmedi.

SarÄ±hummanÄ±n Ã¼lkenin Atlantik sahilleri boyunca yayÄ±lmaya devam ettiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunulan raporda, Brezilya'daki risk bÃ¶lgelerine gidecek yolculara seyahatlerinden 10 gÃ¼n Ã¶nce hastalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± aÅŸÄ± yaptÄ±rmalarÄ± ve sivrisinek sokmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in tedbir almalarÄ± Ã¶nerildi.

DSÃ–, Minas Gerais ve Espirito Santos eyaletlerinin tÃ¼mÃ¼ ile Bahia eyaletinin gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki 69 belediye bÃ¶lgesi iÃ§in daha Ã¶nce aÅŸÄ± tavsiyesinde bulunmuÅŸtu.

ÃœLKE GENELÄ°NDE YAYILMAYA DEVAM EDÄ°YOR

Sao Paulo SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ HastalÄ±k Kontrol KoordinatÃ¶rÃ¼ BulaÅŸÄ±cÄ± HastalÄ±k UzmanÄ± Markos Boulos, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sarÄ±hummanÄ±n Ã¼lke genelinde yayÄ±lmasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.

HastalÄ±ÄŸÄ±n eyaletin diÄŸer bÃ¶lgelerine ulaÅŸÄ±p ulaÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± bilmediklerini aktaran Boulos, "Ancak bunun ÅŸu anda gerÃ§ekleÅŸmemesi Ã¼mit ediliyor." ifadesini kullandÄ±.

Boulos, DSÃ–'nÃ¼n Ã¶nerisindeki deÄŸiÅŸikliÄŸin aÅŸÄ±lamalarla ilgili yerel tavsiyeleri deÄŸiÅŸtirmeyeceÄŸini belirtti.

Eyaletin kÄ±yÄ± ÅŸeridindeki nÃ¼fusun aÅŸÄ± yaptÄ±rmasÄ± iÃ§in herhangi bir neden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Boulos, ÅŸÃ¼pheli enfeksiyonlar ortaya Ã§Ä±kmasÄ± veya Sao Paulo kentine daha yakÄ±n bÃ¶lgelerde hastalÄ±ÄŸa yakalanan maymun Ã¶lÃ¼mlerinin gÃ¶zlemlenmesi durumunda stratejilerinin gÃ¶zden geÃ§irileceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Brezilya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n duyurusuna gÃ¶re, bakanlÄ±ÄŸa geÃ§en aralÄ±k ayÄ±ndan bu yana kadar bin 561 ÅŸÃ¼pheli sarÄ±humma vakasÄ± bildirildi. BunlarÄ±n 448'i doÄŸrulandÄ±, 850 vakanÄ±n incelemesi sÃ¼rÃ¼yor. Ãœlkenin 188 kentine yayÄ±lan sarÄ±humma hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalananlarÄ±n Ã¶lÃ¼m riski yÃ¼zde 32,1 olarak aÃ§Ä±klandÄ±. SalgÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bu yana Brezilya'da 144 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.