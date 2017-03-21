09:54, 21 Mart 2017 SalÄ±

ABD'de emekli MÃ¼slÃ¼man "polis ÅŸefi"ne havaalanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de MÃ¼slÃ¼man asÄ±llÄ± AmerikalÄ± emekli Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan Aden, New York'taki JFK UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± seyahat yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin kararnamelerin federal yargÄ±Ã§lar tarafÄ±ndan askÄ±ya alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen ABD GÃ¼mrÃ¼k ve SÄ±nÄ±r GÃ¼venliÄŸi gÃ¶revlilerinin havaalanlarÄ±nda MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik gÃ¶zaltÄ±larÄ± devam ediyor.

Kuzey Carolina eyaleti Greenville kentinin eski Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Aden'in JFK UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda 1,5 saat tutulduÄŸu ve daha sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Aden, Facebook sayfasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Paris'te yaÅŸayan annesinin 80'inci yaÅŸ gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ±ndan dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada 13 Mart'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

GÃ¼mrÃ¼k kontrolÃ¼nden geÃ§erken bir yetkili tarafÄ±ndan durdurulduÄŸunu ve kendisine isminin izleme listesindeki birisinin kullandÄ±ÄŸÄ± takma adla aynÄ± olduÄŸunun sÃ¶ylendiÄŸini belirten Aden "EÅŸimle ve ailemle cep telefonuyla iletiÅŸim kurmama dahi izin verilmedi. Hareketlerim bir sandalye ile sÄ±nÄ±rlÄ±ydÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Aden ayrÄ±ca, "bir zamanlar bÃ¼yÃ¼k bir devlet olan ABD'nin geleceÄŸine artÄ±k kuÅŸkuyla baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±" kaydetti.

Hasan Aden, CNN televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ise "Ã–zgÃ¼rlÃ¼klerim kÄ±sÄ±tlandÄ±. Gelecek sefer bunun tekrarlanmayacaÄŸÄ±ndan ve Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±na seyahat ettiÄŸimizde ailemin baÅŸÄ±na gelmeyeceÄŸinden emin olamÄ±yorum." dedi.

Efsanevi boksÃ¶r Muhammed Ali'nin oÄŸlu Muhammed Ali Jr. da Florida'nÄ±n Fort Lauderdale Hollywood HavalimanÄ± ile baÅŸkent Washington'daki Reagan HavalimanÄ±'nda farklÄ± tarihlerde birer kez gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p sorgulandÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.