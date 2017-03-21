Yaşadıklarımızdan ne öğreniyoruz?

Geriye dönüp baktığınızda hep aynı sorunlarla imtihan edildiğinizi düşünür müsünüz? Hep aynı yerlerden yara aldığınızı fark ettiğiniz, hep aynı vefasızlıklarla karşı karşıya geldiğiniz, kendinizi hep benzer hayal kırıklıklarını yaşarken bulduğunuz olur mu? Neden hep aynı acılar gelir bulur bizi? İnsan yaptığı hatalardan, başına gelen olaylardan ders almayı bilmez mi?
İnsan hatalarından öğrenir elbette. Hatta, yanlış yapma korkusu neredeyse hayata dair ilk öğrenmelerimizdendir. Yeni yürümeye başlamış, dış dünyayı keşfetmek için sabırsızlanan küçük bir çocuk düşünün. Etrafında gördüğü her şeye nasıl bir iştiyakla yaklaştığını hatırlayın. Yetişkin dünyasına ait değerli-önemsiz, tehlikeli-güvenilir, dokunulabilir-dokunulamaz kavramlarına meydan okuma konusundaki cesaretine bir bakın. Büyürken çevresindekilerin onu korumak adına verdiği mücadelenin, çocuğu nasıl zayıflattığını, nasıl bağımlı ve güçsüz bir insan yavrusuna dönüştürdüğünü de ibretle tefekkür edin. Şimdi; “sen yapamazsın, sen düşünemezsin, sen seçim yapamazsın” cümleleriyle yetişmiş birinin kendine güvenmiyor olmasını yadırgayabilir misiniz? Her davranışı eleştirilen, hep akranlarıyla kıyaslanan, ilgi ve merakları küçümsenen bir yetişkinin hangi durumda ne hissettiğini fark edemiyor olması şaşırtıcı gelir mi?
Yıllar içinde; hayatı tecrübe etmekten daha anlamlı başka bir heyecanın olmadığı o yaşlardan, suçluluk duygusuna ve pişmanlığa dönüşen yaşanmışlıklara işte böyle geçiyor insan. Seçimlerinden, zevklerinden, becerilerinden emin olamadığı gibi duygularından da emin olamıyor. Hangi durumda ne hissediyorum, neye ihtiyacım var, ne yapmak istiyorum sorularına cevap ararken bile başkalarının onayına ihtiyaç duyuyor. İnsan kendinden uzaklaştıkça, kendine yabancılaştıkça hayatı, suçluluk ve pişmanlık arasında dokunuyor.
Sonra ne mi oluyor? Karşılaştığı problemlerde kendi duygularından fazla, nasıl davranırsa onay alacağına odaklanıyor. O an neye ihtiyacı olduğundan çok, ne yaparsa karşı tarafın ne kadar mutlu/mutsuz olacağı ile ilgileniyor. Hayatı insanları cezalandırmak ya da mutlu etmek üzerine kurgulamaya başlıyor. Yanlışla kırdığı vazonun suçluluğu içinde, hala sevilmeye devam edip etmediğinin onayını annesinin gözlerinde arayan küçük bir çocuğa dönüşüyor. Bir kere sevdiklerini kaybetmemek için hiç hata yapmaması gerektiğini öğrendikten sonra, insan aynı hataların kısır çaresizliğinden kurtulamıyor.
Yaşayarak öğrendiklerimizi hiç unutmuyoruz. Olayları unutsak da o an hissettiğimiz duygular kalıyor gönül hafızamızda. Bu yüzden bıçak yarası geçer ama dil yarası geçmez der eskiler. Yanlışlıkla kırdığımız vazoyu unutuyoruz ama utanç ve suçluluk yapışıp kalıyor üzerimize. Ne niyetle tercihler yaptığımızı unutuyoruz ama pişmanlık hiç gitmiyor içimizden. Sonra da yanımızda biri olmadan üzerimize hırka bile alamıyoruz. Hiç ilgi duymadığımız okullarda okuyor, hiç sevmediğimiz işlerde çalışıyoruz. Hiç heyecan duymadığımız kadınlarla ve erkeklerle evleniyor, yine birileri mutlu olsun diye o evlilikleri sürdürüyoruz. En önemli kararlarımızın sorumluluğunu omuzlarına bıraktığımız kişileri suçlayarak geçiyor ömrümüz. Pişmanlıklar ve hayal kırıklıklarıyla sürüyor. Başka türlü davranmanın sonuçlarını göze alamadığımız için verdiğimiz her karar, tekrar tekrar yaptığımız hatalara dönüşüyor.
Ne zaman yorulup, daha fazlasını taşıyamaz hale geliyor, o zaman duygularına kulak vermesi gerektiğinin farkına varıyor insan. Geriye dönüp baktığında hep başkalarının tercihlerini yaşadığını fark ettiğinde içinde bulunduğu sorunlar için yeni çözüm yolları geliştirebiliyor. Geçmiş deneyimlerin öğrettiği davranış alışkanlıklarından kurtulmayı başarıyor. Daha önce işe yaradığını düşündüğü için tekrar ettiği hatalarından vazgeçebiliyor. Vazoyu yanlışlıkla kırdıysa, sırf karşısındaki iyi hissetsin diye suçu üstlenmiyor. Ya da inkar edip tümüyle davranışının sonuçlarından kaçmıyor. Annesinin gözlerine bakıp, evet benim hatam diyebiliyor. Üzgünüm derken gözlerini kaçırmıyor. Bir yetişkin olduğunda, artık karşısındaki kişinin kendisini sevmeye devam edip etmeme sorumluluğunu ona bırakıyor. Sevilmeyi hak ettiğinin farkına vardığında başka biri gibi olmak zorunda hissetmiyor. Yıllarca kendini kıyaslamayı öğrendiği, o hiç olmayan kişiyle bağını koparabiliyor. İnsan öğrenen, unutan, sonra yeniden öğrenen, yeniden unutan ve hep bildikleriyle, alışageldiği gibi davranmayı seçme zaafı gösterebilen bir varlıktır. Ve kulunu en iyi bilen Yaratıcı’nın sonsuz bir merhametle hatırlatmaktan vazgeçmediği gibi; insan “aklederse eğer” eşref-i mahlukattır. Düşünür ve ibretle kendine bakmayı bilirse aynı hataların kendini tekrar eden girdabından çıkabilecek güç ve imkandadır.
İnsan yaptığı hatalardan, başına gelen olaylardan ders almayı bilmez mi? İnsan hatalarından öğrenir elbette. İnsan, düşünür ve ibretle kendine bakmayı bilirse aynı hataların kendini tekrar eden girdabından çıkabilecek güç ve imkandadır.
Bilim adamları, dünyanın en sağlıklı kalplerine, Bolivya'nın Amazon ormanlarında yaşayan avcılık ve balıkçılıkla uğraşan Tsimane yerlilerinin sahip olduğunu açıkladı
50 yaşını geçen her erkek, prostat kanserine yakalanma ihtimali nedeniyle senede bir kez idrar yolları ultrasonu çektirmeli ve bu tahlillerle birlikte bir üroloğa gitmeli
Endokrin Cerrahisi Uzmanı Erbil, çok özel durumlar dışında iyotlu tuz kullanılmasının gerekliliğinin bilimsel olarak kanıtlandığını dile getirerek "Çok yararlı olduğu söylenen kaya tuzu, Himalaya tuzu gibi tuzlarda yeterli miktarda iyot yoktur" dedi
İnme ya da halk arasında bilinen adıyla felçin, sakatlığa yol açan hastalıklar arasında ilk sırada yer aldığı, kalp-damar hastalıkları ve kanserden sonra en sık üçüncü ölüm nedeni olduğu bldirildi
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, aile içi şiddetin arkasında depresyonun olduğunu ve tedavi edildiğinde şiddete dönüşmeden düzelebileceğini söyledi
Bilim insanları, başa alınan darbelerin beyinde binlerce gene zarar vererek kişide nörolojik ve psikiyatrik bozukluk riskini artırabileceğini ortaya koydu
Vitamin, mineral ve belirli diğer ögelerin gıdalara eklenmesine ilişkin usul ve esaslar, Avrupa Birliği'nin ilgili mevzuatına uyum çerçevesinde belirlendi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bu yıl Türkiye'nin 21 ilinde nikah başvurusunda bulunan tüm çiftlere evlilik öncesi eğitim kitapları dağıtımı yapılacak
Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un yaşandığı Kocatepe'de 1994 yılında bulduğu eski Yunan parasıyla koleksiyonculuğa başlayan doktor Kubilay Akman, 300 parçadan oluşan para koleksiyonu yaptı
Sadece canlıdan böbrek nakli yapılabilen Gürcistan'ın organ nakli konusunda alt yapısının geliştirilmesi, bilgi ve birikim kazanması amacıyla Türkiye'den uzmanlar destek sağlayacak
Evlenen çiftlerin sayısı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalarak 594 bin 493 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı da bu dönemde bir önceki yıla göre yüzde 4,3 azalarak 126 bin 164 olarak gerçekleşti.
Diş eksikliği, zaman içersinde bireylerde duygusal travmaya neden oluyor
Sağlık Bakanı Akdağ, "Vatandaşımızın hem daha rahat edeceği hem daha konforlu hizmet alabileceği hem de daha kaliteli bir sağlık hizmeti geliştirmek üzere bu ikinci döneme başlıyoruz" dedi
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekmek, bal ve pekmezden uzak durulması gerektiğini ileri sürdü
Doğu ve Güneydoğu'nun sağlık merkezi konumundaki Diyarbakır'da Kamu Hastaneleri Birliği, hastaların şikayetlerini, görüş ve önerilerini iletebileceği "WhatsApp Destek Hattı"nı uygulamaya koydu