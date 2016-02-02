10:37, 21 Mart 2017 SalÄ±

GDO'lu ekmek hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, iÃ§erisindeÂ GDOâ€™lu soya katkÄ± maddesi olanÂ ekmekle ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik,Â bir yayÄ±n organÄ±nda yer alan "ekmek Ã¼retiminde GDO'lu katkÄ± maddesi kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na" yÃ¶nelik haber Ã¼zerine dÃ¼n yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada bulunmuÅŸtu.

GÃ¼ndeme gelen haber Ã¼zerine hem katkÄ± maddesi Ã¼reten firmadan hem de ekmek ve unlu mamuller Ã¼reten iÅŸletmelerden numuneler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡elik, laboratuvar sonuÃ§larÄ±nÄ± en kÄ±sa sÃ¼rede kamuoyuyla paylaÅŸacaklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izmiÅŸti.

Ã‡elik, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z mÃ¼sterih olsun, hiÃ§ kimsenin halkÄ±mÄ±zÄ±n en temel besin maddesi ekmek ile oynamasÄ±na izin vermeyiz" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Bakan aÃ§Ä±klamasÄ±nda,Â TÃ¼rkiye genelindeÂ 2016-2017 yÄ±llarÄ±nda 12 bin 286 GDO denetimi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu denetimlerde soya iÃ§eren 112 Ã¼rÃ¼nde GDO tespit edildiÄŸi bilgisini de vermiÅŸti.