10:48, 21 Mart 2017 SalÄ±

FETÃ–'nÃ¼n Ankara yapÄ±lanmasÄ±na operasyonda 265 gÃ¶zaltÄ±





Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n Ankara yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin, aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yÃ¶netici kadrolarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 265 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼nÂ Ankara yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin, aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yÃ¶netici kadrolarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸuÂ 265 kiÅŸiÂ hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.Â 20 ilde eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenen operasyonlarda, ÅŸÃ¼phelilerden 60'Ä± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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