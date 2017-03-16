10:52, 21 Mart 2017 SalÄ±

Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ ABD'li mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek





BozdaÄŸ ile ABD Adalet BakanÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yapacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, ABD Adalet BakanÄ± ile bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirecek.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.