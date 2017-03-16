BozdaÄŸ ve ABD'li mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, ABD Adalet BakanÄ± ile bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirecek.
Maliye BakanÄ± AÄŸbal, beyaz eÅŸya ve mobilyadaki KDV indirimini iliÅŸkin, "Gerek mobilyada gerekse beyaz eÅŸyada nisanÄ±n sonunda bu dÃ¼zenleme sÃ¼resi dolacak ama bakacaÄŸÄ±z, durumu deÄŸerlendireceÄŸiz" dedi
16 Mart'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Milas Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Kamuran DoÄŸan, "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m" suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±
BazÄ± toplumlarda 21 Mart'ta kutlanan YÄ±lbaÅŸÄ± BayramÄ± olarak ifade dilen Nevruz gÃ¼nÃ¼ antik dÃ¶nemlerden itibaren Ã§eÅŸitli halklar tarafÄ±ndan kutlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Nevruz kutlamalarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k ihtimalle Ä°ranâ€™Ä±n MÃ¼slÃ¼manlarca fethedilmesinden sonra Ä°slÃ¢m geleneÄŸine girdiÄŸi ifade edilmektedir. TDV Ä°slam Ansiklopedisindeki Nevruz Maddesi bu konuda derli toplu bir malumat vermektedir.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta dÃ¼n dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±
BozdaÄŸ ile ABD Adalet BakanÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yapacak
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n Ankara yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin, aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yÃ¶netici kadrolarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 265 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
Adana'da savcÄ±lÄ±k, GDO katkÄ±lÄ± ekmekle ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
Ä°zmir'deki evinde fenalaÅŸan gazeteci TalipoÄŸlu, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti
Lice ve Hani ilÃ§elerine baÄŸlÄ± 10 kÄ±rsal mahallede 19 Mart'ta ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Akdeniz Ãœniversitesi bÃ¼nyesinde oluÅŸturulan bir ekip, Antalya'daki 810 yÄ±llÄ±k SelÃ§uklu eserlerinin kitabelerini yeniden okumaya baÅŸladÄ±
Anadolu Efes Spor KulÃ¼bÃ¼, 21 Mart DÃ¼nya Down Sendromu GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda, Down Sendromu DerneÄŸi'nden iki genci, Litvanya'daki Zalgiris Kaunas deplasmanÄ±na takÄ±m uÃ§aÄŸÄ±yla gÃ¶tÃ¼rdÃ¼
TÃ¼rk yetkililerin toplantÄ± ve miting yapmasÄ±nÄ± engelleyen Hollanda, PKK'ya gÃ¶steri izni verdi. BelÃ§ika'da ise PKK yandaÅŸlarÄ±, nevruz adÄ± altÄ±nda etkinlik dÃ¼zenleyerek, referandumda "hayÄ±r" oyu verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kuveyt Emiri el Sabah'Ä± EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda karÅŸÄ±ladÄ±
Kayseri'de, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve adliyeye sevk edilen 22 eski emniyet personelinden 19'u tutuklandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "TÃ¼rkiye ve KKTC, KÄ±brÄ±s'ta Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸma konusunda kararlÄ±dÄ±r. Åžimdi uzun sÃ¼reli Ã§abalarÄ±mÄ±z karÅŸÄ±lÄ±k bulmalÄ±. ArtÄ±k en son ve en zor adÄ±mÄ± atma zamanÄ± geldi." dedi
KÄ±ÅŸ Ã¼slenmesinden Ã§Ä±kan PKK'nÄ±n eylemlerini Ã¶nlemeye yÃ¶nelik, 9-20 Mart tarihlerinde Ã¼lke genelinde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda, 960 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±