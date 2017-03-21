10:53, 21 Mart 2017 SalÄ±

IRA'nÄ±n eski lideri McGuinness Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski Kuzey Ä°rlanda BÃ¶lgesel HÃ¼kÃ¼meti BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±, eski IRA (Ä°rlanda Cumhuriyet Ordusu) komutanÄ± ve IRA'nÄ±n siyasi kanadÄ± Sinn Fein'in eski Kuzey Ä°rlanda lideri Martin McGuinness 66 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Sputnik'in haberine gÃ¶re, eski Sinn Fein lideri McGuinness nadir gÃ¶rÃ¼len bir genetik hastalÄ±k nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Eski IRA komutanÄ±nÄ±n sabah saatlerinde Derry kentindeki Altnagelvin hastanesinde Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼Â ve ailesinin bu sÄ±rada yanÄ±nda olduÄŸu belirtildi.

McGuinness, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek siyaseti bÄ±rakmÄ±ÅŸ ve IRA'nÄ±n siyasi kanadÄ± Sinn Fein Partisi'nin Kuzey Ä°rlanda liderliÄŸini Michelle O'Neill'e devretmiÅŸti.

Sonradan bir arabulucu olan eski IRA komutanÄ± 1998'deki imzalanan ve Kuzey Ä°rlanda, Ä°rlanda Cumhuriyeti ve Ä°ngiltere arasÄ±ndaki iliÅŸkilere bugÃ¼nkÃ¼ halini veren 'HayÄ±rlÄ± Cuma AnlaÅŸmasÄ±' iÃ§in mÃ¼zakereleri yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸtÃ¼.

2007'de Ä°rlanda BÃ¶lgesel HÃ¼kÃ¼meti BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± olan McGuinness birlik yanlÄ±sÄ± Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) Ã¼lkedeki enerji skandalÄ±na yeterli ÅŸekilde yanÄ±t vermemesini protesto ederek bu gÃ¶revinden ocakta istifa etmiÅŸ ve Ã¼lkede erken seÃ§imin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.