IRA'nÄ±n eski lideri McGuinness Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Eski Kuzey Ä°rlanda BÃ¶lgesel HÃ¼kÃ¼meti BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±, eski IRA (Ä°rlanda Cumhuriyet Ordusu) komutanÄ± ve IRA'nÄ±n siyasi kanadÄ± Sinn Fein'in eski Kuzey Ä°rlanda lideri Martin McGuinness 66 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Sputnik'in haberine gÃ¶re, eski Sinn Fein lideri McGuinness nadir gÃ¶rÃ¼len bir genetik hastalÄ±k nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Eski IRA komutanÄ±nÄ±n sabah saatlerinde Derry kentindeki Altnagelvin hastanesinde Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼Â ve ailesinin bu sÄ±rada yanÄ±nda olduÄŸu belirtildi.
McGuinness, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek siyaseti bÄ±rakmÄ±ÅŸ ve IRA'nÄ±n siyasi kanadÄ± Sinn Fein Partisi'nin Kuzey Ä°rlanda liderliÄŸini Michelle O'Neill'e devretmiÅŸti.
Sonradan bir arabulucu olan eski IRA komutanÄ± 1998'deki imzalanan ve Kuzey Ä°rlanda, Ä°rlanda Cumhuriyeti ve Ä°ngiltere arasÄ±ndaki iliÅŸkilere bugÃ¼nkÃ¼ halini veren 'HayÄ±rlÄ± Cuma AnlaÅŸmasÄ±' iÃ§in mÃ¼zakereleri yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸtÃ¼.
2007'de Ä°rlanda BÃ¶lgesel HÃ¼kÃ¼meti BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± olan McGuinness birlik yanlÄ±sÄ± Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) Ã¼lkedeki enerji skandalÄ±na yeterli ÅŸekilde yanÄ±t vermemesini protesto ederek bu gÃ¶revinden ocakta istifa etmiÅŸ ve Ã¼lkede erken seÃ§imin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler BatÄ± Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonunun (ESCWA) raporunda, "Ä°srail, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸliyor, tÃ¼m Filistinlilere yÃ¶nelik Ä±rk ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor ve uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± politikalar uyguluyor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'da 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°srail askerleri, BatÄ± Åžeria'da Hamas mensubu Filistin Yasama Meclisi milletvekili Muhammed et-Tal'Ä± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Amerikan hÃ¼kÃ¼metinin OrtadoÄŸu ve Afrika'da 10'u aÅŸkÄ±n Ã¼lkenin havayolu ÅŸirketlerine ABD uÃ§uÅŸlarÄ±nda yolcu kabininde elektronik cihaz taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Tayvan, Chungshan Bilim ve Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼ ile CSBC Corp. adlÄ± ÅŸirket tarafÄ±ndan ortaklaÅŸa kendi denizaltÄ±sÄ±nÄ± Ã¼retileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Meksika'da geÃ§en hafta bir toplu mezardan Ã§Ä±karÄ±lan 250 kafatasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aynÄ± bÃ¶lgede farklÄ± bir toplu mezardan 47 kafatasÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
OrtadoÄŸu'da gÃ¼venlik ve tehdit sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in biraraya gelen Al Sharq Forumu katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkeleri bÃ¶lgelerindeki tehdit ve gÃ¼venlik konularÄ±nda hem kendi iÃ§ siyasetlerinde hem de Ã¼lkelerinde bulunan dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lerin ne derece gÃ¼venlik oluÅŸturduÄŸunu tartÄ±ÅŸtÄ±
Eski IRA komutanÄ±nÄ±n sabah saatlerinde Derry kentindeki Altnagelvin hastanesinde Ã¶ldÃ¼
Emekli Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Aden, ABD GÃ¼mrÃ¼k ve SÄ±nÄ±r GÃ¼venliÄŸi gÃ¶revlilerince New York'ta havalimanÄ±nda 1,5 saat gÃ¶zaltÄ±nda tutulduktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
DSÃ–, Sao Paulo, Campinas, Rio de Janeiro ve Niteroi kentleri hariÃ§ diÄŸer bÃ¶lgelere baÅŸka Ã¼lkelerden seyahat edecek kiÅŸilere yola Ã§Ä±kmadan 10 gÃ¼n Ã¶nce aÅŸÄ± yaptÄ±rmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°spanyaâ€™nÄ±n Valencia kentinde dÃ¼zenlenen ve geÃ§en yÄ±l UNESCO DÃ¼nya KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± Listesiâ€™ne giren Las Fallas Festivali, kent merkezindeki dev kuklalarÄ±n ateÅŸe verilmesiyle son buldu
Rejim ablukasÄ± altÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bÃ¶lgeden Ã§Ä±karÄ±larak Azez ve Cerablus'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼len bin 354 Suriyeli iÃ§in kamplarda Ã§adÄ±rlar kuruldu
Pyongyang yÃ¶netimi, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'Ä±n Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer programÄ±na karÅŸÄ± daha sert yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmasÄ± ve muhtemel askeri mÃ¼dahale aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n kendilerini korkutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n seÃ§im kampanyasÄ± ile Rusya arasÄ±nda gizli iÅŸ birliÄŸi olduÄŸuna yÃ¶nelik herhangi bir kanÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti
Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 13 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 31 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Ä°ngiliz fizikÃ§i Stephen Hawking, uzaya gitmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu