11:31, 21 Mart 2017 SalÄ±

Tayvan kendi denizaltÄ±sÄ±nÄ± Ã¼reteceÄŸini duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Ã‡in'in denizaÅŸÄ±rÄ± Ã¼lkelerden askeri teknoloji alÄ±mÄ±na engel olduÄŸu gerekÃ§esiyle kendi denizaltÄ±sÄ±nÄ± Ã¼reteceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Tsai, donanmanÄ±n ana Ã¼ssÃ¼ Tsoying'e yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette, denizaltÄ±nÄ±n Ã¼retilmesi iÃ§in yapÄ±lan mutabakat zabtÄ± imza tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.

Deniz aracÄ±nÄ±n, Chungshan Bilim ve Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼ ile CSBC Corp. adlÄ± ÅŸirket tarafÄ±ndan ortaklaÅŸa Ã¼retileceÄŸi bildirildi.

Bu aÃ§Ä±klama Tsai'nin, hava kuvvetleri eÄŸitim uÃ§aklarÄ±nÄ±n tasarÄ±mÄ± ve Ã¼retimi iÃ§in 2,1 milyar dolar yatÄ±rÄ±m yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geldi.

Ã‡in'de 1949'da Mao ZÄ±dong'un iktidara gelmesi Ã¼zerine bazÄ± hÃ¼kÃ¼met Ã¼yeleri, Tayvan'a kaÃ§arak adada baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmiÅŸ ve milliyetÃ§i Ã‡in olarak da adlandÄ±rdÄ±klarÄ± Tayvan'Ä± kurmuÅŸlardÄ± ancak Ã‡in, Tayvan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmemiÅŸti. Tayvan'Ä± sadece 22 Ã¼lke tanÄ±yor.

Tayvan, genel gÃ¼venlik durumuna iliÅŸkin bu ay aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± raporda, "Ã‡in tehdidi"ne dikkati Ã§ekmiÅŸ, adanÄ±n askeri ve savunma kapasitesinin geliÅŸtirileceÄŸini duyurmuÅŸtu.

Tayvan, savunma harcamasÄ±nÄ± bu yÄ±l yÃ¼zde 1 artÄ±rarak 11,4 milyar dolara Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡in ise bu yÄ±lÄ±n savunma bÃ¼tÃ§esinde yÃ¼zde 7 artÄ±ÅŸ yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, savunmaya 152 milyar dolar ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.