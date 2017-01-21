11:35, 21 Mart 2017 SalÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden BaÄŸdat'taki bombalÄ± saldÄ±rÄ±ya kÄ±nama





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta dÃ¼n dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Irak'Ä±n baÅŸkentiÂ BaÄŸdat'ta dÃ¼n dÃ¼zenlenenÂ bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ±Â ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, BaÄŸdat'ta dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 23 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸinin ve 45 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "Bu menfur saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yor, tÃ¼m Irak halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lara acil ÅŸifa dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi. BaÄŸdat'Ä±n gÃ¼neyindeki el-Amil semtinde iÅŸ hanlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bir bÃ¶lgede dÃ¼n, bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti.

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