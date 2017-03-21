11:37, 21 Mart 2017 SalÄ±

ABD'den OrtadoÄŸu ve Afrika uÃ§uÅŸlarÄ±na elektronik cihaz yasaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'ninÂ OrtadoÄŸuÂ veÂ Afrika'da 10'dan fazla Ã¼lkedenÂ Amerika'ya yapÄ±lanÂ uÃ§uÅŸlarda yolcu kabinlerineÂ elektronik cihazlarÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ± yasaklayacaÄŸÄ± iddia edildi.

Amerikan medyasÄ±nda yer alan ve ABD'li yetkililere dayandÄ±rÄ±lan haberlerde, OrtadoÄŸu ve Afrika Ã¼lkelerinden ABD'ye seyahat eden yolcularÄ±n DVD oynatÄ±cÄ±, tablet, dizÃ¼stÃ¼ bilgisayarlarÄ±nÄ± kabine almalarÄ±nÄ±n yasaklanacaÄŸÄ± ve bagaja verilmesi koÅŸulunun getirileceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Direktifin bir gÃ¼venlik tehdidi sonucu verildiÄŸi belirtilerek uygulamanÄ±n salÄ± gÃ¼nÃ¼ baÅŸlamasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi iddiasÄ±nda bulunuldu.

ABD Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapmaktan kaÃ§Ä±ndÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise Amerikan medyasÄ±na elÃ§iliklerin ilgili havayollarÄ± ÅŸirketlerini bilgilendirmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

SÃ¶z konusu yasaktan hangi Ã¼lke ve havayolu ÅŸirketlerinin etkileneceÄŸine iliÅŸkin bilgi verilmedi.

ÃœRDÃœN HAVAYOLLARINDAN AÃ‡IKLAMA

ÃœrdÃ¼n Kraliyet HavayollarÄ± (Royal Jordanian Airlines), Twitter hesabÄ±ndan, Kuzey Amerika uÃ§uÅŸlarÄ±nda Ã§oÄŸu elektronik cihazÄ±n kabinlere alÄ±nmasÄ±nÄ± yasaklayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Åžirket, daha sonra sildiÄŸi tweetinde ÅŸu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin ilgili bakanlÄ±klarÄ±ndan verilen talimatlar gereÄŸince ABD'ye giden veya ABD'den gelen tÃ¼m uÃ§uÅŸlarÄ±mÄ±zda elektronik ve elektrikli cihazlarÄ±n yolcu kabinine alÄ±nmasÄ±nÄ±n kati bir surette yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerli yolcularÄ±mÄ±za bildiriyoruz. Cep telefonlarÄ± ve tÄ±bbi cihazlarÄ±na uÃ§uÅŸ sÄ±rasÄ±nda gereksinim duyulduÄŸundan bu cihazlar yasak dahilinde deÄŸiller."

AÃ§Ä±klamada uygulamanÄ±n salÄ± gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyuran ÅŸirket, yasaÄŸÄ±n Montreal, New York, Chicago ve Detroit uÃ§uÅŸlarÄ±nda uygulanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

SUUDÄ° HAVAYOLU ÅžÄ°RKETÄ° DE Ä°DDÄ°AYI DOÄžRULADI

Suudi Arabistan'Ä±n El Riyad gazetesi ise Suudi hÃ¼kÃ¼metinin sivil havacÄ±lÄ±k otoritelerini yasak konusunda bilgilendiÄŸini yazdÄ±.

Suadia Hava YollarÄ± da Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden bu iddiayÄ± doÄŸruladÄ±.

Havayolu ÅŸirketi, 22 Mart'tan itibaren uygulanmaya baÅŸlanmak Ã¼zere kabinlere cep telefonundan bÃ¼yÃ¼k tÃ¼m elektronik cihazlarÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ±n yasak olduÄŸunu ifade etti.

THY HERHANGÄ° BÄ°R DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K OLMADIÄžINI AÃ‡IKLADI

TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY) BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, konuya iliÅŸkin operasyonlara yansÄ±yan herhangi bir olumsuzluk veya farklÄ± bir uygulama bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, kabin iÃ§inde elektronik eÅŸya taÅŸÄ±ma prosedÃ¼rlerinin, herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmaksÄ±zÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.