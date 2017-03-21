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13:01, 21 Mart 2017 SalÄ±
Filistin
12:07, 21 Mart 2017 SalÄ±

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Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri Filistinli milletvekilini gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri Filistinli milletvekilini gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Ä°srail askerleri, BatÄ± Åžeria'da Hamas mensubu Filistin Yasama Meclisi milletvekili Muhammed et-Tal'Ä± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srailÂ askerleri, BatÄ± Åžeria'da Hamas mensubu Filistin Yasama Meclisi milletvekiliÂ Muhammed et-Tal'Ä± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Filistin meclisindeki Hamas hareketine baÄŸlÄ± Islah ve DeÄŸiÅŸim Bloku'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼yeleri Tal'Ä±n sabah saatlerinde El-Halil kentine baÄŸlÄ± ez-Zahiriyye beldesinde bulunan evine baskÄ±n dÃ¼zenlenerek gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca Ä°srail askerlerinin Tal'Ä± gÃ¶zaltÄ±na almadan Ã¶nce evinde arama yaptÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Filistinli kaynaklar ÅŸimdiye kadar 11 milletvekilinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°srail gÃ¼Ã§leri iÅŸgal altÄ±nda tuttuklarÄ± BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te evlere sÄ±k sÄ±k baskÄ±nlar dÃ¼zenleyerek Ã§eÅŸitli iddialarla Filistinlileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor.



Ä°lgili Konular Ä°srail filistin Muhammed et-Tal
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