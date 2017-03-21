12:17, 21 Mart 2017 SalÄ±

Maliye BakanÄ± AÄŸbal'dan 'KDV indirimi' aÃ§Ä±klamasÄ±





Maliye BakanÄ± AÄŸbal, beyaz eÅŸya ve mobilyadaki KDV indirimini iliÅŸkin, "Gerek mobilyada gerekse beyaz eÅŸyada nisanÄ±n sonunda bu dÃ¼zenleme sÃ¼resi dolacak ama bakacaÄŸÄ±z, durumu deÄŸerlendireceÄŸiz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Ã‡orum Esnaf ve Sanatkarlar OdalarÄ± BirliÄŸini (Ã‡ESOB) ziyaret etti. Burada Bakan AÄŸbal'a el yapÄ±mÄ± rahle hediye eden Ã‡ESOB BaÅŸkanÄ± YalÃ§Ä±n KÄ±lÄ±Ã§, mobilya sektÃ¶rÃ¼ndeÂ KDV'nin yÃ¼zde 18'den yÃ¼zde 8'e indirilmesi dolayÄ±sÄ±yla teÅŸekkÃ¼r ederek, esnaf ve vatandaÅŸÄ±n indiriminin devam etmesinden yana olduÄŸunu sÃ¶yledi. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.