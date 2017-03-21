12:15, 21 Mart 2017 SalÄ±

HDP Milas Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± tutuklandÄ±





16 Mart'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Milas Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Kamuran DoÄŸan, "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m" suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MuÄŸla'nÄ±n Milas ilÃ§esinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Milas Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Kamuran DoÄŸan, "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m" suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±. Milas Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Milas Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Grup AmirliÄŸi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan DoÄŸan'Ä±n emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. DoÄŸan, sevk edildiÄŸi adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m" suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±. HDP Milas Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Kamuran DoÄŸan, 16 Mart'ta polis ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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