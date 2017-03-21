12:23, 21 Mart 2017 SalÄ±

Ä°srail askerleri 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±





Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'da 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "askerlere ve sivillere karÅŸÄ± terÃ¶r eylemlerine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±" gerekÃ§esiyle 12 Filistinlinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. GÃ¶zaltÄ±larÄ±n BatÄ± Åžeria'nÄ±n gÃ¼neyindeki Ez-Zahiriyye ve Dura beldeleri ile kuzeyindeki Cenin MÃ¼lteci KampÄ±, Anza ve Beni Hasan beldelerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Ä°srail gÃ¼Ã§leri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te evlere sÄ±k sÄ±k baskÄ±nlar dÃ¼zenleyerek Ã§eÅŸitli iddialarla Filistinlileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor.

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