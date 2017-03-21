BM'yi karÄ±ÅŸtÄ±ran Ä°srail raporu

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ BatÄ± Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan ve gelen baskÄ±lar sonrasÄ± ESCWA Genel Sekreteri Rima Halef'in istifasÄ±yla geri Ã§ekilen rapor, Ä°srail'i, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸlemek, tÃ¼m Filistinlilere yÃ¶nelik Ä±rk ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapmak ve uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± politikalar uygulamak ile itham ediyor.Â
Komisyon tarafÄ±ndan bilimsel araÅŸtÄ±rmalar kullanÄ±larak hazÄ±rlanan raporda, Ä°srail'in, Filistin halkÄ±na karÅŸÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± sistematik "Ä±rk ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±"nÄ±n delillerle ispatlandÄ±ÄŸÄ±, bu uygulamalara aÃ§Ä±k ve net bir ÅŸekilde tÃ¼m ayrÄ±ntÄ±larÄ± ile yer verildiÄŸi ifade ediliyor.
Ä°srail'in, Filistin halkÄ±nÄ±n parÃ§alanmasÄ±nÄ±, Ä±rkÃ§Ä± politikalarÄ±nÄ± uygularken en temel yÃ¶ntem olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ± Ã§izilen raporda, Filistinlilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelere baÄŸlÄ± olarak, Ä±rkÃ§Ä± politikalarÄ±n uygulanmasÄ±nda farklÄ±lÄ±klarÄ±n olduÄŸu belirtiliyor. Rapora gÃ¶re Ä°srail, bu farklÄ± yÃ¶ntemlerle, Ä±rkÃ§Ä± politikalarÄ±nÄ±n uluslararasÄ± alanda bilinmesini engellemeyi amaÃ§lÄ±yor.
Raporda, Ä°srail'in, yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ parÃ§alama politikasÄ±yla Filistinliler Ã¼zerindeki Ä±rk hakimiyetini istikrara kavuÅŸturmak ve Filistin halkÄ±nÄ±n birleÅŸik ve etkili bir direniÅŸ kurma iradesini ve kapasitesini zayÄ±flatmak amacÄ±nda olduÄŸu vurgulanÄ±yor.
Komisyonun araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re, Ä°srail kanunlarÄ±nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± yÃ¶nÃ¼nÃ¼ ispatlayan delillerden biri de toprak politikasÄ±. Ä°srail'in uluslararasÄ± alanda tanÄ±nmÄ±ÅŸ topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 93'Ã¼ Yahudilere ait; bu topraklarÄ±, Yahudi olmayanlar kullanamÄ±yor veya satÄ±n alamÄ±yor.
Ä°srail'in 8,5 milyonluk nÃ¼fusunun yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 700 binini 1948'deki savaÅŸ ve sonrasÄ±nda yaÅŸanan iÅŸgale raÄŸmen yurtlarÄ±nda kalarak Ä°srail vatandaÅŸÄ± olan MÃ¼slÃ¼man, Hristiyan, DÃ¼rzi gibi farklÄ± din ve mezheplerden Araplar oluÅŸturuyor. Sahip olduklarÄ± mevcut mal varlÄ±ÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda Tel Aviv yÃ¶netimi, sÃ¶z konusu Arap vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n mal sahibi olmasÄ±nÄ± engelliyor.
Ä°srail devletinin kanunlarÄ±nÄ±n ana temasÄ±nda Ä±rkÃ§Ä± politikanÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± rapor, ÅŸu baÅŸlÄ±klar altÄ±nda Ã¶zetleniyor:
Ä°srail, kanunlarÄ±n kendisine verdiÄŸi yetki ile "demografi mÃ¼hendisliÄŸi" yapmakta, bu ÅŸekilde Ä°srailâ€™in Yahudi devleti Ã¶zelliÄŸini korumakta ve saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmaktadÄ±r.
Bunun en bilinen Ã¶rneÄŸi, hangi Ã¼lkeden olduklarÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n dÃ¼nyadaki Yahudilere Ä°srail'e girme ve Ä°srail vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ± veren yasadÄ±r. Bununla beraber, aslen Filistin-Ä°srail topraklarÄ±ndan olduÄŸunu belgeleyen Filistinlilere ise bu haklar verilmemektedir.
Ä°srail vatandaÅŸÄ± 1 milyon 700 bin Filistinliyi kapsayan Ã¶zel medeni kanun, Ä°srail'in Ä±rk ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en Ã¶nemli delilleri arasÄ±nda yer almaktadÄ±r. Ä°srail kanunlarÄ±, vatandaÅŸlÄ±k ile Ä±rklarÄ± birbirinden ayÄ±rmaktadÄ±r. Ä°srail kanunlarÄ±nda bulunan "ulusal haklar" sadece Yahudiler iÃ§in geÃ§erlidir.
Kanunlar ile saÄŸlanan bu haklar, Ä°srail vatandaÅŸÄ± olmayan ancak Ä°srail-Filistin'de yaÅŸayan Yahudiler iÃ§in de geÃ§erliyken, Yahudi olmayan Ä°srail vatandaÅŸlarÄ± ise "ulusal haklar"dan yararlanamamaktadÄ±r.
KudÃ¼s'te yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 300 bin Filistinli iÃ§inse Ã¶zel kanunlar bulunmaktadÄ±r. Bu yasalar yoluyla Ä°srail, "demografik denge" politikasÄ± yÃ¼rÃ¼terek KudÃ¼s'te yaÅŸayan Filistinlilerin evlerini yÄ±kmakta veya Filistinlileri yaÅŸadÄ±klarÄ± bÃ¶lgeyi terk etmeye zorlamaktadÄ±r.
Bu kiÅŸiler, Ä°srail'in iÅŸgal ettiÄŸi topraklarda yaÅŸamalarÄ±na raÄŸmen, Ä°srail vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± alma hakkÄ±na sahip deÄŸildir ve haklarÄ±nÄ± aramaya yetkileri de yoktur.
Rapora gÃ¶re; 2 milyon 700 bini BatÄ± Åžeria'da, 1 milyon 900 bini Gazze Åžeridi'nde olmak Ã¼zere toplam 4 milyon 600 bin Filistinli iÃ§in Ä°srail askeri kanunlarÄ± uygulanmaktadÄ±r.
Bu kiÅŸilere, her tÃ¼rlÃ¼ "insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± muamele" yapÄ±lmakta ve bu uygulama rutin bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmektedir. Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki bu topraklarda yaÅŸayan 350 bin Yahudi ise Ä°srail medeni yasalarÄ±na tabidir.
Komisyonda bulunan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, raporun adaletli olmasÄ± iÃ§in Ä°srail ve destekÃ§ilerinin, Ä±rkÃ§Ä± uygulamalar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettikleri argÃ¼manlarÄ± da inceledi, ancak tÃ¼m bu argÃ¼manlarÄ±n, hiÃ§bir araÅŸtÄ±rmaya dayanmadÄ±ÄŸÄ± ve herhangi bir delil ortaya koymadÄ±ÄŸÄ± belirlendi.
Raporun son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, uluslararasÄ± topluma, BM ajanslarÄ±na ve BM Ã¼yesi devletlere, Ä±rk ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan bir devlete yaptÄ±rÄ±m uygulamak ve bu durumu Ã¶nlemek konusundaki sorumluluklarÄ± hatÄ±rlatÄ±lÄ±yor. Sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve bireylere de aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde Ä±rk ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan ve uluslararasÄ± hukuku ihlal eden Ä°srail'e her alanda baskÄ± uygulamanÄ±n ahlaki ve siyasi gÃ¶rev olduÄŸu ifade ediliyor.
Raporu hazÄ±rlayan komisyonda, BM'nin Filistin'deki eski Ä°nsan HaklarÄ± Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Richard Falk ve Illionis Ãœniversitesi'nden siyaset bilimi profesÃ¶rÃ¼ Virginia Tilley de yer alÄ±yor.
Merkezi LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'ta bulunan BM'ye baÄŸlÄ± ESCWA, geÃ§en hafta Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± rapor ile Ä°srail'i, Filistinlilere karÅŸÄ± sistematik "Ä±rk ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±" yapmakla suÃ§ladÄ±.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin (ABD) BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Ä°srailâ€™i Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§layan bu raporun derhal geri Ã§ekilmesini istedi.
ESCWA Genel Sekreteri Rima Halef, Guterres'in, Ä°srail'i Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§layan raporu geri Ã§ekmesini istemesi Ã¼zerine geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
BM, ESCWA Genel Sekreteri Halef'in istifasÄ±nÄ±n kabul edildiÄŸini duyururken, ABD ve Ä°srail'in BM elÃ§ileri de Halef'in istifa kararÄ±ndan memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± belirtti.
Hamas ve Ä°slami Cihad, BM Genel Sekreteri Guterres'in, Ä°srail'i Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§layan raporun geri Ã§ekilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki talebiyle ilgili "tarafgirlik ve Ä°srail'i cesaretlendirecek bir karar" deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, istifa eden ESCWA Genel Sekreteri Rima Halef'e "Filistin YÃ¼ksek NiÅŸanÄ±" verme kararÄ± aldÄ±.Â
BirleÅŸmiÅŸ Milletler BatÄ± Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonunun (ESCWA) raporunda, "Ä°srail, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸliyor, tÃ¼m Filistinlilere yÃ¶nelik Ä±rk ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor ve uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± politikalar uyguluyor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±
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