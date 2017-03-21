12:35, 21 Mart 2017 SalÄ±

TÃ¼rkiye'nin ilk ticari Ã§ipleri ASELSAN'a Ã¼retilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Teknolojinin ve teknolojiye dayalÄ± sanayilerin geliÅŸimi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir rol Ã¼stlenecek olan TÃ¼rkiye'nin ticari anlamdaki ilk Ã§ip fabrikasÄ±, ilk Ã¼retimini ASELSAN iÃ§in yapacak.

Bilkent Ãœniversitesi ve ASELSAN'Ä±n ortaklÄ±ÄŸÄ±nda kurulan ve savunma, uzay, haberleÅŸme, enerji sektÃ¶rlerinin ihtiyaÃ§ duyduÄŸu yÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin Ã¼retileceÄŸi Ã§ip fabrikasÄ± geÃ§en yÄ±l faaliyete geÃ§ti.

YaklaÅŸÄ±k 30 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mla kurulan ASELSAN Bilkent Mikro Nano Teknolojileri Sanayi ve Ticaret ASÌ§'de (AB Mikro Nano), Ã¶zellikle III-V yarÄ±-iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri iÃ§eren mikro ve nano boyutlu aygÄ±tlarÄ±n Ã¼retiminin gerÃ§ekleÅŸtirilmesi hedefleniyor.

Fabrika, faaliyete geÃ§mesinin ardÄ±ndan ilk sÃ¶zleÅŸmesini de imzaladÄ±. Buna gÃ¶re, ASELSAN iÃ§in galyum nitrat (GaN) transistÃ¶rlerin/entegre devrelerin Ã¼retimi gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Ãœniversite-sanayi iÅŸ birliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶rnek bir proje olan Ã§ip fabrikasÄ± ile Ã¼niversitede geliÅŸtirilen teknolojinin ticarileÅŸmesi saÄŸlanÄ±yor. ABD'de sayÄ±larÄ± on binleri bulan bu tÃ¼r yÃ¼ksek teknoloji ÅŸirketleri, TÃ¼rkiyeâ€™nin kalkÄ±nmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan da bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor.

TÃ¼rkiye'nin satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±, bazen istese bile temin edemediÄŸi Ã§iplerin Ã§ok daha geliÅŸmiÅŸleri bu tesiste Ã¼retilebilecek. Fabrikada Ã¼retilecek nanoteknoloji temelli Ã¼rÃ¼nler ihraÃ§ da edilebilecek.

TÃ¼rkiye, bu tesiste Ã¼retilecek galyum nitrat temelli Ã§ipler sayesinde savunma radarÄ±, elektronik harp, gÃ¼Ã§ elektroniÄŸi, uzay teknolojileri, elektrik iletim altyapÄ±sÄ±, elektrikli araba, havacÄ±lÄ±k, yÃ¼ksek hÄ±zlÄ± tren ve 5G cep telefonu sistemleri eÅŸi stratejik teknolojiler Ã¼retebilen dÃ¼nyanÄ±n sayÄ±lÄ± Ã¼lkeleri arasÄ±na girecek.

Galyum nitrat Ã¼stÃ¼n Ã¶zellikleriyle bu alanda kullanÄ±lan diÄŸer Ã¼rÃ¼nlerden ayrÄ±lÄ±yor. Galyum nitrat pazarÄ±nÄ±n gelecek 10 yÄ±lda hÄ±zla bÃ¼yÃ¼mesi ve bu alandaki faaliyetlerin Ã¶nemli ekonomik getirileri beraberinde getirmesi bekleniyor.