13:06, 21 Mart 2017 SalÄ±

Papa'dan Ruanda soykÄ±rÄ±mÄ± Ã¶zrÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Katolik aleminin ruhani lideriÂ Papa Francis'in Ruanda BaÅŸkanÄ± Paul Kagame ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Vatikan'Ä±n, bazÄ± Katolik rahip ve rahibelerin, nefret ve vahÅŸete gÃ¶z yumarak dini gÃ¶revlerine ihanet ettiklerini kabul ettiÄŸi duyuruldu.

Ruanda Katolik PsikoposluÄŸuâ€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Papa, Tutsiler'e karÅŸÄ± yapÄ±lan soykÄ±rÄ±m iÃ§in kendisinin, Kutsal Makamâ€™Ä±n (PapalÄ±k) ve Kilise'nin derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini ve bunun kurbanlarÄ± ile bu trajik olaylarÄ±n sonuÃ§larÄ±na katlanmaya devam edenlerle dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± ifade etti" denildi.

Bu davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, 'belleklerin temizlenmesi' ve 'barÄ±ÅŸ dolu bir geleceÄŸin teÅŸvik edilmesine' katkÄ±da bulunmasÄ±nÄ± dileyen Papaâ€™nÄ±n, bu konudaki hatalarÄ±n kabul edilmesinin eksikliÄŸinin, Kiliseâ€™nin imajÄ±na zarar verdiÄŸini eklediÄŸi de bildirildi.

1994 yÄ±lÄ±nda Ruanda'da 100 gÃ¼n sÃ¼ren katliamda 800 binden fazla Tutsi ve Hutu, radikal Hutular tarafÄ±ndan katledilmiÅŸti. KurbanlarÄ±n pek Ã§oÄŸu rahipler, rahibeler ve din adamlarÄ±nÄ±n ellerinde hayatlarÄ±nÄ± kaybederken, katliamdan kurtulanlar ve Ruanda hÃ¼kÃ¼meti, pek Ã§ok insanÄ±n sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ± kiliselerde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylÃ¼yor.

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±llar boyunca Katolik Kilisesi, hÃ¼kÃ¼met ve kurtulanlarÄ±n iddialarÄ±nÄ± yalanlamÄ±ÅŸ ve katliama katÄ±lan kilise Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n mÃ¼nferit hareket ettiÄŸini iddia etmiÅŸti.

DÃ¼nya genelindeki 1 milyar 300 milyon KatoliÄŸin yÃ¶netim merkezi Vatikan da, Ruanda Katolik Kilisesiâ€™nin katliamlardaki rolÃ¼nÃ¼ inkÃ¢r ettiÄŸi gerekÃ§esiyle eleÅŸtiriliyordu.