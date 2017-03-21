Papa'dan Ruanda soykÄ±rÄ±mÄ± Ã¶zrÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Katolik aleminin ruhani lideriÂ Papa Francis'in Ruanda BaÅŸkanÄ± Paul Kagame ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Vatikan'Ä±n, bazÄ± Katolik rahip ve rahibelerin, nefret ve vahÅŸete gÃ¶z yumarak dini gÃ¶revlerine ihanet ettiklerini kabul ettiÄŸi duyuruldu.
Ruanda Katolik PsikoposluÄŸuâ€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Papa, Tutsiler'e karÅŸÄ± yapÄ±lan soykÄ±rÄ±m iÃ§in kendisinin, Kutsal Makamâ€™Ä±n (PapalÄ±k) ve Kilise'nin derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini ve bunun kurbanlarÄ± ile bu trajik olaylarÄ±n sonuÃ§larÄ±na katlanmaya devam edenlerle dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± ifade etti" denildi.
Bu davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, 'belleklerin temizlenmesi' ve 'barÄ±ÅŸ dolu bir geleceÄŸin teÅŸvik edilmesine' katkÄ±da bulunmasÄ±nÄ± dileyen Papaâ€™nÄ±n, bu konudaki hatalarÄ±n kabul edilmesinin eksikliÄŸinin, Kiliseâ€™nin imajÄ±na zarar verdiÄŸini eklediÄŸi de bildirildi.
1994 yÄ±lÄ±nda Ruanda'da 100 gÃ¼n sÃ¼ren katliamda 800 binden fazla Tutsi ve Hutu, radikal Hutular tarafÄ±ndan katledilmiÅŸti. KurbanlarÄ±n pek Ã§oÄŸu rahipler, rahibeler ve din adamlarÄ±nÄ±n ellerinde hayatlarÄ±nÄ± kaybederken, katliamdan kurtulanlar ve Ruanda hÃ¼kÃ¼meti, pek Ã§ok insanÄ±n sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ± kiliselerde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylÃ¼yor.
GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±llar boyunca Katolik Kilisesi, hÃ¼kÃ¼met ve kurtulanlarÄ±n iddialarÄ±nÄ± yalanlamÄ±ÅŸ ve katliama katÄ±lan kilise Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n mÃ¼nferit hareket ettiÄŸini iddia etmiÅŸti.
DÃ¼nya genelindeki 1 milyar 300 milyon KatoliÄŸin yÃ¶netim merkezi Vatikan da, Ruanda Katolik Kilisesiâ€™nin katliamlardaki rolÃ¼nÃ¼ inkÃ¢r ettiÄŸi gerekÃ§esiyle eleÅŸtiriliyordu.
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Papa Francis, 1994 yÄ±lÄ±nda Ruanda'da yaÅŸanan katliamda kilisenin 'gÃ¼nahlarÄ± ve baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ±' iÃ§in Ã¶zÃ¼r diledi.
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Meksika'da geÃ§en hafta bir toplu mezardan Ã§Ä±karÄ±lan 250 kafatasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aynÄ± bÃ¶lgede farklÄ± bir toplu mezardan 47 kafatasÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
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