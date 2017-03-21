13:14, 21 Mart 2017 SalÄ±

ErdoÄŸan'dan muhalefetin 'sistem' eleÅŸtirisine cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ankara'da dÃ¼zenlenen "Ä°nsan Ä°Ã§in Orman, Ekonomi Ä°Ã§in Orman" programÄ±nda konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ã–nceki gÃ¼n 'CumhurbaÅŸkanÄ± tÃ¼m lokantalarÄ± kapatabilir' diyor. El insaf, yalanÄ±n da palavranÄ±n da bir haddi hududu olur. Bunun yalanlarÄ±nÄ±n freni yok. Åžimdi sÄ±ra ne zaman boyacÄ±lara, simitÃ§ilere, Ã§ekirdekÃ§ilere gelecek diye bekliyorum. Biz, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini herhangi bir yeri kapatmak iÃ§in deÄŸil, Ã¼lkenin ve milletin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mak iÃ§in getiriyoruz." dedi.

'MUHALEFETÄ°N HEZEYANLARINA KULAK ASMAYIN'

ErdoÄŸan, "Milletimden ricam ÅŸu, muhalefetin hezeyanlarÄ±na kulak asmayÄ±n. Biz, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle gelecek yeni sistemin Ã¼lkemizin ve milletimizin faydasÄ±na olduÄŸuna inanmasak bÃ¶yle bir yola Ã§Ä±kar mÄ±yÄ±z ya?" diye konuÅŸtu.

'HÃœSEYÄ°N KURT KARDEÅžÄ°MÄ°N HESABINI SORACAÄžIZ'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bazÄ± Avrupa Ã¼lkelerinin skandal hareketleriyle ilgili ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"BakanlarÄ±mÄ±zÄ± Ã¼lkelerine sokmamak iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ diplomatik teamÃ¼lÃ¼ Ã§iÄŸnemekten, iki saatte olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etmeye kadar her yola baÅŸvuruyorlar. KaldÄ± ki Avrupa'da belediyeler olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edebiliyor. Bizim ilan ettiÄŸimiz olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal, beyleri rahatsÄ±z ediyor. Ä°ÅŸinize bakÄ±n iÅŸinize..."

"YÄ±llarca bize 'Avrupa BirliÄŸi kriterleri' diyerek dayattÄ±klarÄ± ne varsa ÅŸimdi hepsini kendileri ayaklar altÄ±na alÄ±yorlar. Åžu 16 Nisan bir bitsin, 16 Nisan bittikten sonra masaya oturacaÄŸÄ±z, konuÅŸacaÄŸÄ±z. Bu devran bÃ¶yle yÃ¼rÃ¼mez, gereÄŸi neyse TÃ¼rkiye olarak da biz bunu yaparÄ±z. Hollanda'da yerlerde sÃ¼rÃ¼klenen o benim HÃ¼seyin Kurt kardeÅŸimin hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z."Â

'KENDÄ° MASKELERÄ°NÄ° KENDÄ° ELLERÄ°YLE YIRTMIÅžLARDIR'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "AvrupalÄ±lar Ã¶nce Suriye meselesinde, ardÄ±ndan 16 Nisan konusunda ortaya koyduklarÄ± tavÄ±rla kendi maskelerini kendi elleriyle yÄ±rtmÄ±ÅŸlardÄ±r." dedi.