ErdoÄŸan'dan muhalefetin 'sistem' eleÅŸtirisine cevap

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ankara'da dÃ¼zenlenen "Ä°nsan Ä°Ã§in Orman, Ekonomi Ä°Ã§in Orman" programÄ±nda konuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ã–nceki gÃ¼n 'CumhurbaÅŸkanÄ± tÃ¼m lokantalarÄ± kapatabilir' diyor. El insaf, yalanÄ±n da palavranÄ±n da bir haddi hududu olur. Bunun yalanlarÄ±nÄ±n freni yok. Åžimdi sÄ±ra ne zaman boyacÄ±lara, simitÃ§ilere, Ã§ekirdekÃ§ilere gelecek diye bekliyorum. Biz, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini herhangi bir yeri kapatmak iÃ§in deÄŸil, Ã¼lkenin ve milletin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mak iÃ§in getiriyoruz." dedi.
ErdoÄŸan, "Milletimden ricam ÅŸu, muhalefetin hezeyanlarÄ±na kulak asmayÄ±n. Biz, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle gelecek yeni sistemin Ã¼lkemizin ve milletimizin faydasÄ±na olduÄŸuna inanmasak bÃ¶yle bir yola Ã§Ä±kar mÄ±yÄ±z ya?" diye konuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bazÄ± Avrupa Ã¼lkelerinin skandal hareketleriyle ilgili ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"BakanlarÄ±mÄ±zÄ± Ã¼lkelerine sokmamak iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ diplomatik teamÃ¼lÃ¼ Ã§iÄŸnemekten, iki saatte olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etmeye kadar her yola baÅŸvuruyorlar. KaldÄ± ki Avrupa'da belediyeler olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edebiliyor. Bizim ilan ettiÄŸimiz olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal, beyleri rahatsÄ±z ediyor. Ä°ÅŸinize bakÄ±n iÅŸinize..."
"YÄ±llarca bize 'Avrupa BirliÄŸi kriterleri' diyerek dayattÄ±klarÄ± ne varsa ÅŸimdi hepsini kendileri ayaklar altÄ±na alÄ±yorlar. Åžu 16 Nisan bir bitsin, 16 Nisan bittikten sonra masaya oturacaÄŸÄ±z, konuÅŸacaÄŸÄ±z. Bu devran bÃ¶yle yÃ¼rÃ¼mez, gereÄŸi neyse TÃ¼rkiye olarak da biz bunu yaparÄ±z. Hollanda'da yerlerde sÃ¼rÃ¼klenen o benim HÃ¼seyin Kurt kardeÅŸimin hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z."Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "AvrupalÄ±lar Ã¶nce Suriye meselesinde, ardÄ±ndan 16 Nisan konusunda ortaya koyduklarÄ± tavÄ±rla kendi maskelerini kendi elleriyle yÄ±rtmÄ±ÅŸlardÄ±r." dedi.
DiyarbakÄ±r ile BingÃ¶l arasÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik 5 Mart'ta baÅŸlatÄ±lan 7 bin gÃ¼venlik personelinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Bayrak-41 Åžehit Jandarma Tolga TopÃ§uoÄŸlu MÃ¼ÅŸterek Operasyonu" sona erdi
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "YalanlarÄ±nÄ±n freni yok. Biz, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini herhangi bir yeri kapatmak iÃ§in deÄŸil, Ã¼lkenin ve milletin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mak iÃ§in getiriyoruz" dedi
Maliye BakanÄ± AÄŸbal, beyaz eÅŸya ve mobilyadaki KDV indirimini iliÅŸkin, "Gerek mobilyada gerekse beyaz eÅŸyada nisanÄ±n sonunda bu dÃ¼zenleme sÃ¼resi dolacak ama bakacaÄŸÄ±z, durumu deÄŸerlendireceÄŸiz" dedi
16 Mart'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Milas Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Kamuran DoÄŸan, "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m" suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±
BazÄ± toplumlarda 21 Mart'ta kutlanan YÄ±lbaÅŸÄ± BayramÄ± olarak ifade dilen Nevruz gÃ¼nÃ¼ antik dÃ¶nemlerden itibaren Ã§eÅŸitli halklar tarafÄ±ndan kutlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Nevruz kutlamalarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k ihtimalle Ä°ranâ€™Ä±n MÃ¼slÃ¼manlarca fethedilmesinden sonra Ä°slÃ¢m geleneÄŸine girdiÄŸi ifade edilmektedir. TDV Ä°slam Ansiklopedisindeki Nevruz Maddesi bu konuda derli toplu bir malumat vermektedir.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta dÃ¼n dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±
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