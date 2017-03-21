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13:26, 21 Mart 2017 SalÄ±

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Hollanda'da "Evet" kampanyasÄ± yapÄ±lmayacak
Hollanda'da

AK Parti'nin Hollanda kampanya sorumlusu Mustafa Aslan TÃ¼rk bakanlarÄ±n artÄ±k bu Ã¼lkede anayasa referandumu kampanyasÄ± yapmayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda Televizyonu'na (NOS) konuÅŸan AK Parti'nin Hollanda kampanya sorumlusu MustafaÂ Aslan, kampanya iÃ§in hiÃ§bir TÃ¼rk bakanÄ±n, Hollanda'ya gelmeyeceÄŸini belirtti. Aslan kararÄ±n dÃ¼n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Hollanda'da yaklaÅŸÄ±k 260 bin TÃ¼rk kÃ¶kenli seÃ§men 16 Nisan'daki anayasa referandumu iÃ§in 5-9 Nisan tarihleri arasÄ±nda oy kullanabilecek. Referandum iÃ§in Amsterdam, Lahey ve Deventer'de Ã¼Ã§ ayrÄ± sandÄ±k kurulacak.



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