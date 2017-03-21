DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hollanda Televizyonu'na (NOS) konuÅŸan AK Parti'nin Hollanda kampanya sorumlusu MustafaÂ Aslan, kampanya iÃ§in hiÃ§bir TÃ¼rk bakanÄ±n, Hollanda'ya gelmeyeceÄŸini belirtti. Aslan kararÄ±n dÃ¼n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Hollanda'da yaklaÅŸÄ±k 260 bin TÃ¼rk kÃ¶kenli seÃ§men 16 Nisan'daki anayasa referandumu iÃ§in 5-9 Nisan tarihleri arasÄ±nda oy kullanabilecek. Referandum iÃ§in Amsterdam, Lahey ve Deventer'de Ã¼Ã§ ayrÄ± sandÄ±k kurulacak.
DiyarbakÄ±r ile BingÃ¶l arasÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik 5 Mart'ta baÅŸlatÄ±lan 7 bin gÃ¼venlik personelinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Bayrak-41 Åžehit Jandarma Tolga TopÃ§uoÄŸlu MÃ¼ÅŸterek Operasyonu" sona erdi
TÃœYAP Fuar ve FuarcÄ±lÄ±k Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°lhan ErsÃ¶zlÃ¼ 300 bin ziyaretÃ§i beklediklerini sÃ¶yleyerek Konya TarÄ±m FuarÄ±'nÄ±n kendi konusunda TÃ¼rk tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n gururu olduÄŸunu sÃ¶yledi.
TekirdaÄŸ'da down sendromlu Ã§ocuklar "+1 Farkla KoÅŸuyoruz" sloganÄ± ile 47 metrelik farkÄ±ndalÄ±k koÅŸusuna katÄ±ldÄ±
Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem gazetesinin genel yayÄ±n yÃ¶netmenliÄŸini Ã¼stlendiÄŸi tarihteki yayÄ±nlarla PKK propagandasÄ± yapmaktan yargÄ±lanan yazar Ahmet Nesin hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
AK Parti'nin Hollanda kampanya sorumlusu Mustafa Aslan TÃ¼rk bakanlarÄ±n artÄ±k bu Ã¼lkede anayasa referandumu kampanyasÄ± yapmayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "YalanlarÄ±nÄ±n freni yok. Biz, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini herhangi bir yeri kapatmak iÃ§in deÄŸil, Ã¼lkenin ve milletin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mak iÃ§in getiriyoruz" dedi
Maliye BakanÄ± AÄŸbal, beyaz eÅŸya ve mobilyadaki KDV indirimini iliÅŸkin, "Gerek mobilyada gerekse beyaz eÅŸyada nisanÄ±n sonunda bu dÃ¼zenleme sÃ¼resi dolacak ama bakacaÄŸÄ±z, durumu deÄŸerlendireceÄŸiz" dedi
16 Mart'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Milas Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Kamuran DoÄŸan, "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m" suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±
BazÄ± toplumlarda 21 Mart'ta kutlanan YÄ±lbaÅŸÄ± BayramÄ± olarak ifade dilen Nevruz gÃ¼nÃ¼ antik dÃ¶nemlerden itibaren Ã§eÅŸitli halklar tarafÄ±ndan kutlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Nevruz kutlamalarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k ihtimalle Ä°ranâ€™Ä±n MÃ¼slÃ¼manlarca fethedilmesinden sonra Ä°slÃ¢m geleneÄŸine girdiÄŸi ifade edilmektedir. TDV Ä°slam Ansiklopedisindeki Nevruz Maddesi bu konuda derli toplu bir malumat vermektedir.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta dÃ¼n dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±
BozdaÄŸ ile ABD Adalet BakanÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yapacak
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n Ankara yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin, aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yÃ¶netici kadrolarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 265 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
Adana'da savcÄ±lÄ±k, GDO katkÄ±lÄ± ekmekle ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
Ä°zmir'deki evinde fenalaÅŸan gazeteci TalipoÄŸlu, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti
Lice ve Hani ilÃ§elerine baÄŸlÄ± 10 kÄ±rsal mahallede 19 Mart'ta ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Akdeniz Ãœniversitesi bÃ¼nyesinde oluÅŸturulan bir ekip, Antalya'daki 810 yÄ±llÄ±k SelÃ§uklu eserlerinin kitabelerini yeniden okumaya baÅŸladÄ±