13:48, 21 Mart 2017 SalÄ±

Ganj ve Yamuna artÄ±k insan sayÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hindistan'da yÃ¼ksek mahkeme, Hint halkÄ± tarafÄ±ndan kutsal sayÄ±lan Ganj ve Yamuna nehirlerinin hukuki olarak "gerÃ§ek kiÅŸi" statÃ¼sÃ¼nde deÄŸerlendirilmesine karar verdi.

BBC'de yer alan habere gÃ¶re, Ã¼lkenin kuzeyindeki Uttarakhand eyaleti yÃ¼ksek mahkemesi, Ganj ve Yamuna nehirlerine, "yaÅŸayan gerÃ§ek kiÅŸi" statÃ¼sÃ¼ verilmesi ve haklarÄ±nÄ±n "yasal vasi" sÄ±fatÄ±yla eyalet yetkilileri tarafÄ±ndan korunmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar aldÄ±.

Mahkeme, yeni yasal statÃ¼yle akarsularÄ± kirletmenin bir insana zarar vermekle aynÄ± yasal yaptÄ±rÄ±ma tabi olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Her iki nehrin de Hindu inancÄ±nda "derin bir yeri" olduÄŸu, insanlarÄ±n nehirlerle kolektif olarak "manevi bir baÄŸ" kurduklarÄ± vurgulanan mahkeme kararÄ±nda, "Nehirlerin Hint nÃ¼fusunun saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶nenci iÃ§in Ã¶nemi bÃ¼yÃ¼k. Onlar kadim zamanlardan bu yana bize fiziksel ve ruhsal dirlik veren kaynaklar." ifadeleri yer aldÄ±.

Ganj ve Yamuna nehirleri Hint kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nde kutsal kabul ediliyor. HalkÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ onlarÄ± tanrÄ±Ã§a olarak gÃ¶rÃ¼yor. Ancak Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼k yerleÅŸim merkezlerini kat eden akarsular sanayileÅŸme ve kentleÅŸmenin beraberinde getirdiÄŸi kirlilik tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Yeni statÃ¼nÃ¼n nehirlerin muhafazasÄ±na ve kirlilikten korunmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmasÄ± bekleniyor.

Daha Ã¶nce Yeni Zelanda'da Whanganui Nehri, gerÃ§ek kiÅŸilerin sahip olduÄŸu yasal haklarÄ± kazanarak dÃ¼nyada bu statÃ¼ye sahip ilk akarsu olmuÅŸtu.