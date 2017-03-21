14:02, 21 Mart 2017 SalÄ±

Ahmet Aziz Nesin hakkÄ±nda yakalama kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndemÂ gazetesinin genel yayÄ±n yÃ¶netmenliÄŸini Ã¼stlendikleri tarihteki yayÄ±nlarla PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gazeteci Erol Ã–nderoÄŸlu, TÃ¼rkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± (TÄ°HV) BaÅŸkanÄ± Åžebnem Korur ve yazarÂ Ahmet Aziz Nesin'in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, sanÄ±k Nesin hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, tutuksuz sanÄ±klar Åžebnem Korur ve Erol Ã–nderoÄŸlu ile taraflarÄ±n avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. SanÄ±k Nesin ise duruÅŸmaya gelmedi.

DuruÅŸmada sÃ¶z alan sanÄ±k Korur'un avukatÄ± Senem DoÄŸanoÄŸlu, uzman gÃ¶rÃ¼ÅŸ niteliÄŸinde sayÄ±labilecek TÃ¼rkÃ§e ve Ä°ngilizce olarak bir Ã§eviri sunduklarÄ±nÄ± ve daha sonra bu doÄŸrultuda taleplerinin olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. DiÄŸer avukatlar da eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ã–mer Karakaya da eksik hususlarÄ±n giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Ã§aÄŸrÄ±ya raÄŸmen duruÅŸmaya gelmeyen ve savunmasÄ± alÄ±nmayan sanÄ±k Ahmet Aziz Nesin hakkÄ±nda, ifadesinin alÄ±nmasÄ± amacÄ±yla yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ve sanÄ±ÄŸÄ±n savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar vererek, duruÅŸmayÄ± erteledi.